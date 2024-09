Polícia Civil do Pará abre quase 50 vagas para ensino médio e superior; veja como participar

A Polícia Civil do Pará inscreve nesta quinta (19) e sexta-feira (20) para o processo seletivo simplificado que oferta quase 50 vagas para cargos de nível médio e superior na instituição. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site do Sipros.

A seleção tem o objetivo de preencher 47 vagas e formar cadastro reserva, sendo que 35 são para o posto de assistente administrativo, nove para assistente de informática e três para técnicos em gestão de informática.

A jornada de trabalho para as funções será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 1.397,93 e R$ 1.983,34, com acréscimo de gratificações.

O pss compreenderá três fases: inscrição, com preenchimento do cadastro e envio das informações pessoais dos candidatos, como CPF, e-mail, dados para contato e informações sobre escolaridade, experiência profissional e qualificação; análise curricular e documental, que será feita pela Comissão do PSS a partir das documentações comprobatórias apresentadas no ato da inscrição dos candidatos que obtiverem, no mínimo, nota 8,5 para os cargos de nível médio e 6,0 para os cargos de nível superior.

A fase final será uma entrevista com apenas primeiros classificados, pela ordem decrescente da pontuação obtida na análise de currículo. De acordo com o edital da seleção, os candidatos às vagas de assistente administrativo e de informática farão a entrevista por meio de videochamada no WhatsApp, de acordo com o horário pré-definido e divulgado no Sipros.

O candidato deverá estar disponível no horário previsto para entrevista, e será considerado faltoso o candidato que não atender a chamada para a entrevista, estando automaticamente eliminado do processo. Para os candidatos às vagas do cargo de técnico em gestão de informática, a entrevista ocorrerá na modalidade presencial, de acordo com o horário e

local pré-definidos e divulgados no Sipros.