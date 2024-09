Concursos na área de segurança pública têm mais de 30 mil vagas previstas

A área de segurança pública promete movimentar o cenário dos concursos neste segundo semestre com diversas oportunidades em todas as regiões do país. São mais de 30 mil vagas previstas em concursos públicos que abrangem as polícias Militar, Civil, Federal, Penal, Bombeiros e cargos na área socioeducativa, com remunerações que podem chegar a R$ 21.449,24.

Entre os concursos previstos e em andamentos, os editais contemplam diferentes níveis de formação, desde o ensino médio até o superior, atraindo candidatos de várias áreas de conhecimento. A tendência é de que o número de vagas aumente, dependendo da confirmação dos estudos e autorizações em andamento.

Entre os concursos já autorizados, solicitados ou com comissões formadas, destacam-se os das Polícias Civil e Militar, que prometem as maiores ofertas. Só a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem mais de 4.900 vagas solicitadas para o cargo de Policial Rodoviário, com salário inicial de R$ 10.790,87.

No Pará, há previsão de concursos tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Científica e a Polícia Penal. A Polícia Civil já possui comissão formada e deve ofertar 237 vagas para cargos como Escrivão e funções administrativas, com salários que variam de R$ 6.893,57 a R$ 18.050,00.

A Polícia Científica também prevê 246 vagas para Perito Criminal, Médico-Legista e Odontolegista, com salários de R$ 5.210,05 a R$ 8.482,04. Já a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP PA) tem 160 vagas previstas para o cargo de Policial Penal, com salário inicial de R$ 2.810,00.

Veja os principais concursos na área de segurança:

Concursos no Pará

Polícia Civil do Pará

Status: Comissão formada

Cargos: Escrivão e área administrativa

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 237

Salário: R$ 6.893,57 a R$ 18.050,00

Polícia Científica do Pará

Status: Comissão formada

Cargos: Perito Criminal, Médico-Legista e Odontolegista

Formação: Nível superior

Vagas: 246

Salário: R$ 5.210,05 a R$ 8.482,04

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará

Status: Solicitado

Cargo: Policial Penal

Formação: Nível médio

Vagas: 160 previstas

Salário: R$ 2.810,00



No Brasil

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Status: Solicitado

Cargos: Policial Rodoviário

Formação: Nível superior

Vagas: 4.902

Salário: R$ 10.790,87

PRF Administrativo

Status: Solicitado

Cargos: Agente Administrativo

Formação: Nível médio

Vagas: 235

Salário: R$ 5.173,28

Polícia Federal (PF) – Área Administrativa

Status: Solicitado

Cargos: Agente Administrativo e carreiras de nível superior

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 667

Salário: R$ 4.746,16 a R$ 7.087,29, além de benefícios

Concursos das Polícias Militares

Polícia Militar do Ceará

Status: Anunciado

Cargos: A definir

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 1.000

Salário: R$ 4.983,30 a R$ 8.084,05

Polícia Militar de São Paulo

Status: Comissão formada

Cargos: Soldado

Formação: Nível médio

Vagas: 2.700

Salário: R$ 4.852,21

Polícia Militar do Amapá

Status: Banca definida (FGV)

Cargos: Oficial Combatente

Formação: Nível superior

Vagas: 400 (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 8.213,00

Polícia Militar do Distrito Federal

Status: Banca definida (Cebraspe), comissão formada

Cargos: Oficial Combatente, Oficial Capelão

Formação: Superior

Vagas: 147 (Oficial Combatente), 2 (Oficial Capelão)

Salário: R$ 9.623,97 (Oficial Combatente), R$ 11.435,59 (Oficial Capelão)

Polícia Civil do Ceará

Status: Anunciado

Cargos: Escrivão, Delegado e Inspetor

Formação: Superior

Vagas: 500

Salário: R$ 5.190,00 a R$ 16.319,60

Polícia Civil do Maranhão

Status: Comissão formada

Cargos: Delegado, Investigador, Escrivão e Perito

Formação: Superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 4.550,28 a R$ 18.957,64

Corpo de Bombeiros do Paraná

Status: Banca definida (IBFC)

Cargo: Soldado

Formação: Nível médio

Vagas: 130

Salário: R$ 5.401,58

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Status: Autorizado

Cargos: Oficial e Soldado

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 356

Salário: R$ 5.775,26 a R$ 12.138,44

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo

Status: Comissão formada

Cargos: Agente Socioeducativo e Técnico Superior Socioeducativo

Vagas: 1.026

Formação: Médio e superior

Salário: R$ 3.614,04 a R$ 7.222,76

Polícia Penal da Paraíba

Status: Autorizado

Cargos: Policial Penal

Vagas: 1.000

Formação: Nível superior

Salário: R$ 4.670,32