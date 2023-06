Plano Safra da Agricultura Familiar será lançado nesta quarta e vai disponibilizar R$ 75 milhões

Será realizada nesta quarta-feira (28) a cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024, no Palácio do Planalto, em Brasília. De acordo com o governo federal, o programa terá R$ 75 bilhões para financiamentos a um juro menor que 10%. "Hoje lançaremos o Plano Safra da Agricultura Familiar, com o maior volume de crédito no Programa de Fortalecimento (Pronaf) da história e juros mais baixos para a produção de alimentos, aquisição de máquinas e práticas sustentáveis. Também anunciaremos medidas de incentivo e acesso para famílias de baixa renda, mulheres, jovens e povos e comunidades tradicionais. O Brasil ganha com o crescimento e desenvolvimento de todos", informou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em suas redes sociais.

O Plano Safra 2023/2024, voltado para os grandes produtores, terá um montante de R$ 364,22 bilhões. A taxa de juros média será de 10% ao ano, variando entre 7% e 12,5% a depender da modalidade e do programa.

Na última edição do programa, referente aos anos de 2022/2023, o Banco da Amazônia, que é a principal instituição financeira responsável pelo desenvolvimento sustentável da região, investiu mais de R$ 7 bilhões em créditos voltados para custeio e investimento no setor rural. Desse total, mais de R$ 546 milhões foram destinados à agricultura familiar, beneficiando as famílias de pequeno porte produtoras de alimentos, sendo que R$ 230,17 milhões foram disponibilizados por meio do aplicativo Basa Digital, uma plataforma online desenvolvida para facilitar o acesso dos agricultores familiares ao crédito do Pronaf.

Nesta quarta-feira, o Basa também participará do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. "A participação ativa do Banco da Amazônia nesse lançamento reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável e a valorização dos agricultores familiares da região", comentou o diretor Comercial do Basa, Marivaldo Mello.