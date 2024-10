PIX está fora do ar? Usuários relatam instabilidades no sistema, nesta segunda-feira (14)

Clientes dos principais bancos do Brasil enfrentaram dificuldades nesta segunda-feira (14) para acessar serviços digitais, incluindo o sistema de transferências instantâneas PIX. O problema gerou transtornos desde o início da manhã, com usuários relatando falhas generalizadas em diversos aplicativos bancários.

O serviço DownDetector, que monitora falhas em sistemas virtuais a partir de informações de usuários, registrou picos de reclamações direcionadas ao Banco Central e a grandes instituições financeiras do país. Dos 12 sites brasileiros com o maior índice de falhas reportadas, 11 pertenciam a bancos ou plataformas de pagamento.

Ao tentar realizar um PIX, os clientes receberam mensagens de erro variadas, dependendo da instituição financeira. No aplicativo do C6 Bank, a mensagem indicava que o sistema passava por atualizações. Já o Bradesco informava que o serviço não estava funcionando e sugeria que os clientes utilizassem o TED, modalidade tradicional de transferência entre contas.



Até o momento do fechamento dessa matéria o Banco Central não se manifestou oficialmente sobre as falhas.