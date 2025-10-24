Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pix deve liderar pagamentos na Black Friday 2025, aponta pesquisa

Mais de 65% dos consumidores preferem o Pix, e 90% dos lojistas notaram aumento no uso da ferramenta

O Liberal
fonte

Pagamento via PIX (Reprodução)

O Pix deve ser o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros na Black Friday 2025. É o que revela uma pesquisa da Getnet, fintech de pagamentos do Grupo Santander, que ouviu empreendedores de diversas regiões do país para mapear os hábitos de consumo nesta data comercial.

Segundo o levantamento, mais de 65% dos consumidores entrevistados preferem pagar suas compras usando Pix à vista. Na sequência, aparecem o cartão de débito (43,5%), o crédito à vista (40%) e o crédito parcelado (37,7%). Ainda de acordo com a pesquisa, mais de 90% dos lojistas afirmam que o uso do Pix cresceu em seus estabelecimentos no último ano.

Pix cresce, mas múltiplas opções seguem essenciais

Apesar da preferência crescente pelo Pix, os métodos tradicionais de pagamento ainda têm papel relevante, principalmente em períodos como a Black Friday. Para os lojistas, oferecer diversas formas de pagamento continua sendo uma estratégia fundamental para aumentar as vendas e atender às diferentes preferências do público.

"A evolução do Pix como principal meio de pagamento no varejo brasileiro reflete uma transformação profunda no comportamento do consumidor e na dinâmica dos negócios", afirmou Luciano Ferrari, vice-presidente comercial, marketing e clientes da Getnet.

Compra online ganha espaço, mas loja física resiste

A pesquisa também apontou que 82% dos empreendedores dizem que seus clientes preferem comprar online, principalmente pela comodidade, liberdade de horário e facilidade para comparar preços. No entanto, a loja física ainda é valorizada pela confiança e contato direto com os produtos.

“A loja física continua sendo um ponto de contato importante com o consumidor. Hoje, é possível pagar presencialmente via Pix com QR Codes nas maquininhas, além de usar carteiras digitais por aproximação”, complementou Ferrari.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

economia

pix

black friday
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Pix deve liderar pagamentos na Black Friday 2025, aponta pesquisa

Mais de 65% dos consumidores preferem o Pix, e 90% dos lojistas notaram aumento no uso da ferramenta

24.10.25 12h00

SEM REDUÇÃO NOS POSTOS

Queda do preço da gasolina não chega aos consumidores em Belém e Pará tem 6º maior preço do país

Apesar da queda de 4,9% no preço médio da gasolina, estado segue com uma das gasolinas mais caras do Brasil e paraenses não percebem o impacto direto no bolso.

24.10.25 7h30

Cadê o dinheiro?

PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues

Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento

24.10.25 7h00

Economia

Pará já contabiliza R$ 141 milhões do Brasil Soberano para empresas 

Recursos são do BNDES

23.10.25 22h33

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Nova isenção do imposto de renda colocará R$ 1 bilhão na economia do Pará

Cerca de 482 mil trabalhadores paraenses vão deixar de pagar imposto com a nova isenção de renda mensal proposta pelo governo federal.

19.10.25 8h30

Feirão de Empregos

Prefeitura de Belém realiza Feirão de Empregos com mais de 100 vagas

28 empresas oferecem vagas para primeiro emprego, estágio, Jovem Aprendiz, PcDs e realocação profissional

21.10.25 11h00

NOVIDADE

Pirarucu em lata: conheça o produto em conserva feito com peixe gigante da Amazônia

Inédito no Brasil, o filé de pirarucu em lata é lançado por empresa brasileira e já está à venda

15.10.25 23h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda