Pix deve liderar pagamentos na Black Friday 2025, aponta pesquisa

O Pix deve ser o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros na Black Friday 2025. É o que revela uma pesquisa da Getnet, fintech de pagamentos do Grupo Santander, que ouviu empreendedores de diversas regiões do país para mapear os hábitos de consumo nesta data comercial.

Segundo o levantamento, mais de 65% dos consumidores entrevistados preferem pagar suas compras usando Pix à vista. Na sequência, aparecem o cartão de débito (43,5%), o crédito à vista (40%) e o crédito parcelado (37,7%). Ainda de acordo com a pesquisa, mais de 90% dos lojistas afirmam que o uso do Pix cresceu em seus estabelecimentos no último ano.

Pix cresce, mas múltiplas opções seguem essenciais

Apesar da preferência crescente pelo Pix, os métodos tradicionais de pagamento ainda têm papel relevante, principalmente em períodos como a Black Friday. Para os lojistas, oferecer diversas formas de pagamento continua sendo uma estratégia fundamental para aumentar as vendas e atender às diferentes preferências do público.

"A evolução do Pix como principal meio de pagamento no varejo brasileiro reflete uma transformação profunda no comportamento do consumidor e na dinâmica dos negócios", afirmou Luciano Ferrari, vice-presidente comercial, marketing e clientes da Getnet.

Compra online ganha espaço, mas loja física resiste

A pesquisa também apontou que 82% dos empreendedores dizem que seus clientes preferem comprar online, principalmente pela comodidade, liberdade de horário e facilidade para comparar preços. No entanto, a loja física ainda é valorizada pela confiança e contato direto com os produtos.

“A loja física continua sendo um ponto de contato importante com o consumidor. Hoje, é possível pagar presencialmente via Pix com QR Codes nas maquininhas, além de usar carteiras digitais por aproximação”, complementou Ferrari.