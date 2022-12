Pix deve ampliar a cartela de serviços em 2023; entenda

A partir de 2023, a ferramento Pix deve ampliar o leque de serviços que oferece, permitindo que os usuários paguem contas em débito automático e façam agendamentos de transferências internacionais. O projeto foi anunciado pelo Banco Central em 2021, mas pode sair do papel no próximo ano.

A previsão é que o Pix Internacional, que permitirá transações instantâneas entre usuários no Brasil com pessoas e empresas em outros países, demore mais para entrar em operação devido à necessidade de promover uma conciliação das leis vigentes sobre o tema nos diversos países envolvidos. Não há nenhuma para o lançamento dos novos recursos.

De acordo com dados do Banco Central, o Pix acumula 536,9 milhões de chaves cadastradas para 140 milhões de usuários. Na última terça-feira (20), data do pagamento da segunda parcela do 13º salário, o sistema superou pela primeira vez a marca de 100 milhões de transações em apenas 24 horas, somando R$ 60 milhões em transações.