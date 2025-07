PIS/Pasep 2025: confira as datas de pagamentos para os aniversariantes de setembro e outubro

A Caixa Econômica Federal realizará o pagamento do PIS/Pasep, a partir do dia 15 de julho, para as pessoas nascidas em setembro e outubro. Neste ano, os pagamentos iniciaram em fevereiro para os nascidos em janeiro e seguirá o calendário até agosto, contemplando os aniversariantes de novembro e dezembro.

Quem tem direito ao benefício?

Poderão receber o PIS/Pasep aqueles que preencherem todos os requisitos:

Trabalhadores que estiveram contratados com carteira assinada em 2023;

O contrato deve ter permanecido, por pelo menos, 30 dias;

Ter recebido remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640);

Estar inscrito no programa do PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Como consultar o saldo do PIS/Pasep?

Para consultar o saldo do PIS/Pasep, você pode acessar a sua Carteira de Trabalho Digital ou baixar o aplicativo “Caixa Trabalhador” na Play Store ou Apple Store.

Na Carteira de Trabalho Digital:

Baixe o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital em seu celular;

em seu celular; Realize o cadastro com o seu login da conta Gov.br ;

; Informe o seu CPF e senha;

Vá para a área de “Contratos de Trabalho”;

Na parte inferior da tela, selecione o ícone “+” que está ao lado do seu contrato de trabalho registrado.

No aplicativo “Caixa Trabalhador”:

Baixe o aplicativo “Caixa Trabalhador”;

Em seguida, abra e clique na opção “acessar”;

Coloque o seu CPF e faça o login;

Após entrar no app, selecione a opção “Meu NIS”;

Pronto! Agora você poderá consultar o saldo do seu PIS/Pasep.

VEJA MAIS

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2025

Janeiro: 17 de fevereiro

Fevereiro: 17 de março

Março e Abril: 15 de abril

Maio e Junho: 15 de maio

Julho e Agosto: 16 de junho

Setembro e Outubro: 15 de julho

Novembro e Dezembro:15 de agosto.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)