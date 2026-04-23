PF faz buscas em operação contra fraude em aplicação de R$ 13 milhões de Previdência no Master

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Moral Hazard para investigar suspeitas de gestão temerária de recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) em Santo Antônio de Posse, São Paulo. A apuração indica que cerca de R$ 13 milhões foram aplicados em Letras Financeiras do Banco Master.

A sede do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse (IPREM Posse) foi alvo de buscas. A reportagem buscou contato com a instituição para manifestação.

Entre os alvos da operação estão o ex-diretor-presidente do IPREM Posse, Hortêncio Lala Neto, a ex-Supervisora de Gestão, Marlene Maria Vieira Bassani, e os conselheiros Hélio Augusto Moraes, Maria de Lourdes Villalva e Tatiana Felix dos Reis. Todos integravam o comitê de investimentos do instituto.

Detalhes da Operação e Medidas Cautelares

Agentes federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim. A 9ª Vara Federal de Campinas determinou medidas cautelares, incluindo o afastamento de função pública por 180 dias e a indisponibilidade de bens dos investigados.

A investigação aponta que os R$ 13 milhões foram aplicados em Letras Financeiras de longo prazo, com vencimentos previstos para 2033 e 2034, sem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). O Banco Master, um dos emissores dos títulos, teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro de 2025 e é alvo da Operação Compliance Zero por suspeitas de crimes financeiros.

Função dos Envolvidos e Histórico de Aplicações

A PF detalhou as responsabilidades dos envolvidos: Hortêncio Lala Neto atuava na direção e gestão dos recursos do RPPS, participando das reuniões e propondo aplicações. Marlene Maria Vieira Bassani supervisionava e acompanhava as análises financeiras. Já Maria de Lourdes Villalva, Hélio Augusto Moraes e Tatiana Felix dos Reis eram responsáveis por deliberar e formalizar os investimentos.

A primeira aplicação, no valor de R$ 6 milhões (6,48% dos recursos do instituto), foi realizada em 16 de outubro de 2023. No total, três Letras Financeiras, somando R$ 13 milhões, foram adquiridas em datas distintas: 16 de outubro de 2023 (R$ 6 milhões), 22 de abril de 2024 (R$ 5 milhões) e 3 de maio de 2024 (R$ 2 milhões).