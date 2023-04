Petróleo sobe mais de 5% após Opep+ anunciar corte de mais de 1 milhão de barris por dia

Por volta das 7 horas (pelo horário de Brasília) desta segunda-feira (03), o preço do petróleo WTI tem alta de 5,46%, a US$ 79,78, enquanto o valor do Brent sobe 5,56%, a US$ 84,33. A forte alta está atrelado a notícia de que Arábia Saudita e outros membros do grupo Opep+ cortaram a produção de petróleo em mais de 1 milhão de barris por dia.

A decisão do corte acontece após o preço do petróleo bruto cair para US$ 70 o barril, seu nível mais baixo em 15 meses, devido às preocupações com a demanda. Quanto menor o valor, mais prejudicado ficam as companhias que operam com a commodity.

O objetivo da medida é diminuir a oferta enquanto a demanda se mantém. Isso, na teoria, tende a aumentar o preço do petróleo. Os últimos anúncios podem causar um aumento de US$ 10 no preço do barril, estimou o diretor da empresa de investimentos Pickering Energy Partners.

O movimento foi considerado uma 'surpresa' para os investidores e especialistas porque normalmente a Opep+ anuncia cortes durante as reuniões. Mas, desta vez, a revisão de preços ocorreu fora da agenda da organização.

Especialistas acrediram que a medida visa garantir a estabilidade nos preços e prevenir uma possível desaceleração no crescimento da demanda global.

A revisão na véspera foi sentida nos mercados em todo o mundo. Os contratos futuros da commodity nos Estados Unidos, por exemplo, operam em alta pela manhã. No Brasil, a expectativa é que o Ibovespa opere em alta nesta segunda, dado que as petrolíferas correspondem a quase 15% da carteira do índice.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).