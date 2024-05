A 15 dias do fim do prazo, Receita recebeu mais de 618 mil declarações do Imposto de Renda no Pará

A exatos 15 dias do fim do prazo para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2024, a Receita Federal informa já ter recebido um total de 618.231 declarações dos contribuintes do Pará, o que corresponde a 66,7%, ou dois terços, do total, já que a expectativa é de sejam recebidas 926.790 declarações até o final do prazo. O balanço é das 10h desta quinta-feira (16).

Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 1.335.870 contribuintes enviaram as informações ao Fisco federal, e a expectativa é de que sejam recebidas 2.037.763 declarações.

Riscos de não declarar Imposto de Renda

Todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração à Receita Federal. Para reduzir o risco de erros, uma dica do órgão é utilizar a declaração pré-preenchida, que é mais fácil.

O prazo de envio da declaração de Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio, e será cobrada uma multa de quem estiver obrigado a entregar a declaração e não o fizer até o fim do prazo. O valor da multa é de 1% ao mês sobre o Imposto de Renda devido, limitado a 20% do montante. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.