Feirão do Imposto dará descontos em gasolina, gás de cozinha, bebidas e outros produtos em Belém

Está chegando mais uma edição do Feirão do Imposto, evento no qual lojistas vendem produtos com isenção de tributos, o que garante bons descontos para os consumidores. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), a ação é realizada pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove/ACP). Shoppings, magazines, supermercados, restaurantes e lojas de materiais de construção e postos de gasolina participam do movimento que, no Brasil, é coordenado pela Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje).

O lançamento na RMB será na terça-feira (21.05), no Shopping Boulevard, em Belém, a partir das 19h. Este ano, o evento tem como tema "Dígitos que sufocam: uma carga tributária de tirar o fôlego". A programação começa no dia 22 e segue até o dia 26 de maio, com lojistas de diferentes segmentos absorvendo e isentando o imposto de determinados produtos, em forma de desconto para o consumidor, para reforçar o quão alta é a carga tributária suportada pelos brasileiros.

"O Feirão do Imposto é o evento de maior importância para o Conselho de Jovens Empresários, porque realizamos um serviço de conscientização sobre toda a carga tributária que está inclusa nos produtos, e a maioria dos consumidores não tem ideia de quanto é e quanto realmente custa o imposto naquele produto", diz o coordenador do movimento, Leandro Daher.

Números do boletim do Tesouro Nacional apontam que, em 2023, a carga tributária do Brasil atingiu 33,4%, número 0,64 ponto percentual maior que em 2022. "Portanto, esse evento para nós tem uma visibilidade enorme, porque é uma pauta muito importante. O fato de levantar essa bandeira da carga tributária para o conselho é importantíssimo, e isso faz toda a diferença", acrescentou Leandro Daher.

Os empresários que pretendem participar dessa programação devem fazer inscrição antecipada, neste link.

Confira a programação do Feirão do Imposto

Terça-feira (21): Lançamento no Shopping Boulevard, em Belém, a partir das 19h.

De quarta-feira (22) a domingo (26): restaurantes, lojas e materiais de construção sem imposto

Quinta-feira (23): “Happy Hour Sem Imposto”, em um bar ou restaurante de Belém, com até 40% de desconto nos chopps. O evento será aberto ao público.

Sexta-feira (24): Comitiva do Conjove e participantes farão uma visita empresarial aos Shoppings, magazines, supermercados aderentes e lojas de materiais de construção.

Sábado (25): “Dia D”, com gasolina comum, gás de cozinha e bebidas sem imposto, no Posto Dallas, na Av. Pedro Álvares Cabral, próximo a rotatória da Av. Julio Cesar, com distribuição de senha a partir das 8h.. Serão disponibilizados 4 mil litros de gasolina, com a distribuição de fichas aos consumidores que estiveram na fila. Cada cliente poderá abastecer até 20 litros.