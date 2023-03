ANP vai monitorar estoques de combustíveis para evitar desabastecimento

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) implantará um sistema de monitoramento de estoques de combustíveis até o fim do primeiro semestre deste ano com o objetivo de evitar desabastecimentos. A responsabilidade de fiscalizar os níveis dos estoques passou da Petrobras para a ANP, após a quebra do monopólio do refino.

A intenção da ANP é tornar os dados dos estoques públicos, conforme afirmou o diretor-geral da agência, Rodolfo Saboia, em entrevista exclusiva à Agência Estado. Saboia destacou que a publicidade é a regra na ANP e o sigilo deve ser uma exceção, mas ainda não definiu a forma de divulgação dos dados.

Guerra na Ucrânia apressou projeto

O processo de implantação do sistema começou há um ano, quando houve a ameaça de falta de diesel no mundo devido à guerra da Rússia na Ucrânia, o que acendeu a luz amarela em diversos países. A ANP passou a exigir informações diárias dos estoques dos agentes para avaliar a confiabilidade dos dados recebidos.

O sistema eletrônico de inteligência receberá os dados e consolidará as informações para análise interna da ANP. Saboia afirmou que quase 100% dos agentes já estão enviando as informações diárias.

A gestão dos estoques de combustíveis é uma das atribuições recebidas pela ANP desde a abertura do setor de petróleo e gás natural no Brasil, em 1997. Além disso, a agência é responsável pelos leilões de áreas de exploração de petróleo e pela fiscalização da qualidade dos combustíveis no país. Atualmente, a ANP tem 76 novas ações regulatórias em andamento.