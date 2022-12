Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 9,8% para distribuidoras

A partir de hoje, o preço do gás de cozinha vendido pela Petrobras às distribuidoras fica 9,8% mais barato. Com a redução anunciada ontem (7) pela estatal, o valor médio pago pelas empresas a cada 13kg do combustível terá uma queda de R$ 4,55.

O gás de cozinha é chamado oficialmente de gás liquefeito de petróleo (GLP), e a diminuição anunciada hoje pela petrolífera brasileira fará com que o quilo do GLP caia de R$ 3,5837 para R$ 3,2337.

Em Belém, o revendedor de gás de cozinha Laureno Norat acredita que o desconto de quase 10% não vai chegar aos consumidores. "É muito difícil a redução na revenda acompanhar a redução do preço nas refinarias, porque as distribuidoras nunca repassam essa baixa na totalidade”, afirma.

“Acredito que deve baixar uns R$ 3, mas vamos aguardar a posição das distribuidoras. Na minha loja, vendemos o botijão por R$ 105, espero que agora possamos diminuir o preço para chegar a R$ 100 e beneficiar também as famílias”, estima Norat.

O Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo do Estado do Pará (Sergap), Francinaldo Oliveira, também reclama da incoerência entre as reduções de preços nas refinarias e distribuidoras.

“Essa já é a quinta queda consecutiva do valor do gás de cozinha e observamos que as distribuidoras não repassam o desconto integralmente às revendedoras, então os consumidores finais acabam sendo lesados com alterações nos preços poucos significativos. Por isso, seria interessante que os órgãos de defesa do consumidor verificassem se há alguma ilegalidade nessa falta de compatibilidade de redução dos preços”, denuncia.

Composição do preço

De acordo com a Petrobras, o valor praticado nas refinarias corresponde a 42,5% do preço final pago pelos consumidores, que é em média R$ 109,75 por botijão. Distribuidores e revendedores ficam com 47% do valor pago pelo consumidor final, e 10,5% vão para as unidades da federação por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Por meio de nota, a estatal afirma que a nova redução acompanha a evolução dos preços de referência do mercado internacional. “A Petrobras busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, informa.