Petrobras reduz o preço do gás de cozinha às distribuidoras a partir desta quinta-feira (8)

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (7) a redução de 9,7% no preço do gás de cozinha para as distribuidoras a partir desta quinta-feira (8). As empresas pagarão R$ 4,55 a menos por cada 13 kg. As informações são da Agência Brasil.

O preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, cobrado pela petrolífera brasileira corresponde a 42,5% do valor final pago pelos consumidores pelo botijão, que custa, em média, R$ 109,75 no país.

Distribuidores e revendedores de combustíveis ficam com 47% do valor pago pelo consumidor final, e 10,5% vão para as unidades da federação por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A Petrobras afirma que o ajuste no preço anunciado nesta quarta-feira acompanha a evolução dos valores de referência no mercado internacional.