Pesquisa mostra que consumidor pretende gastar menos neste fim de ano

Um levantamento realizado pela Boa Vista, com 400 pessoas de todo o país, mostrou que as compras de Natal e Ano Novo deste ano serão menores que as do ano passado - 79% dos entrevistados afirmam que pretendem gastar menos este ano, 14% vão gastar a mesma quantia e apenas 7% terão um fim de ano mais favorecido que o do ano passado. Em 2019, eram 67% os que pretendiam gastar menos, e 11% os que planejavam gastar mais que no ano anterior.

A quantidade de presentes comprados também deve diminuir. Dos consumidores entrevistados, 79% vão presentear alguém neste Natal, porém, 75% vão comprar menos presentes que ano passado, contra 63% em 2019. Outros 17% vão manter o número de presentes (eram 25% em 2019) e só 8% vão aumentar os presentes comprados (12% em 2019). Em média, os consumidores vão dar presentes a pelo menos duas pessoas, e o valor médio por presente será de R$ 58,65, uma queda de 2% em relação ao valor apontado em 2019.

O valor médio total das compras de fim de ano será de R$ 545,49, o que, para 56% dos consumidores, corresponde a menos de 25% da renda familiar. Em 2019, o valor médio foi de R$ 564,96.