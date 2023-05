Pesquisa aponta que 45% dos lares paraenses são chefiados por mulheres

O Pará tem o maior número de mulheres chefes de família na região Norte. De acordo com estudo realizado Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA) com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), são 1.219.664 mulheres exercendo a dupla função de mãe e pai no estado. O total equivale a 45,62% dos lares paraenses, que foram calculados em quase 2,7 milhões pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, o Pará apresenta a maior quantidade de mulheres chefes de família no contexto regional. No Norte, do total de 5,7 milhões de domicílios cerca de 2,8 milhões tem uma mulher à frente, o que equivale a 48,27%. Quando se considera a distribuição percentual em relação ao total da população, o estado do Acre alcança o topo do ranking, com 52% das mulheres em dupla função.

Além do acúmulo de jornadas de trabalho dentro e fora de casa, o Dieese-PA ressalta que a situação é preocupante já que mais de 835 mil mulheres paraenses chefes de família recebem remunerações baixas. “As mulheres chefes de domicilio que, sendo mãe e pai, provedora solo daquele lar, convivem também com rendimentos abaixo ou de até um salário mínimo, por vezes dependentes de programas sociais ou sem acesso a renda”, afirma o estudo.