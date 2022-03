Pescadores comemoram o fim do período do defeso do Acari e Tambaqui em Santarém

O período do defeso das espécies de peixe Acari e Tambaqui chegou ao fim nesta quinta-feira (30) no município de Santarém, no oeste do Pará. Agora, as espécies que estavam protegidas já podem voltar a ser capturadas.

A notícia do encerramento da proibição para pesca foi recebida com empolgação pelos pescadores, já que o período da Semana Santa está se aproximando. Isso porque tradicionalmente no período da quaresma a comunidade católica opta pelo consumo de carne branca, o que deve aumentar a venda de pescados no muncípio.

Período do defeso

O período do defeso é o intervalo em que as atividades de caça, coleta e pescas esportivas e comerciais ficam proibidas ou controladas para que as espécies se reproduzam em volume satisfatório.