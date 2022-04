Pescado é destaque no Ver-o-Peso, enquanto ovos de Páscoa tem baixa procura neste sábado

A manhã deste Sábado de Aleluia (16), em Belém, foi de corredores de supermercados com poucos ovos de páscoa e baixa procura pelos consumidores. Para os pequenos empreendedores, no entanto, o dia ainda foi de entregas e vendas de chocolates, o que fez da data, neste ano, um momento de bons resultados para o setor.

A empresária e confeiteira Danielle Andrade, que possui um negócio de culinária especializada em doces e salgados, afirma que as vendas foram intensificadas a partir de sexta-feira (15). “A procura é maior por ovos gourmet, que que dificilmente são comercializados em lojas. Agora, chegando próximo do domingo de Páscoa, a procura está sendo intensa. Hoje já começamos a fazer entregas cedo, no horário das sete horas da manhã. E não temos horário para diminuir o ritmo de vendas”, afirmou.

Ainda de acordo com a empreendedora, “clientes e amigos deixaram para a última hora as compras dos ovos e estão vindo na porta do ateliê para adquirir”. Como um dos principais atrativos do pequeno empreendimento, Danielle Andrade apostou neste ano em uma inovação: o ‘empadovo’, empadão em formato de ovo de Páscoa, feito de camarão com jambu.

“A gente procura agradar todos os públicos. Uma novidade que nós destacamos é o ‘empadovo’ de camarão com jambu, para trazer o gosto regional. Nós já trabalhávamos com o ‘empadovo’ de frango, mas resolvemos fazer o de camarão para dar ainda mais destaque para a gastronomia do Pará, assim como temos o pão de batata com creme de camarão com jambu”, diz a empresária.

Atuando em modelo delivery, Danielle estima que as vendas neste ano serão melhores que as de 2021 e 2020, mas pondera que a inflação no preço dos alimentos pode ser um obstáculo. “Nós temos que fazer o máximo para oferecer um valor acessível, sem perder a qualidade, por isso vou sempre atrás de promoções. Mas alguns ingredientes chamam a atenção por terem aumentos constantes, como, principalmente, o leite condensado e o trigo. Tentamos variar os valores para atingir vários nichos. Temos opções de R$ 30 a R$ 90”, afirma.

Pescado

No Mercado do Ver-o-Peso, a procura por pescados foi grande no início da manhã, com destaque para a compra de tambaqui. De acordo com Cleyton Rogério, de 40 anos, que trabalha com peixes há 22 anos no Ver-o-Peso, filé de dourada, pescada, pratiqueira e gó foram itens também bastante procurados. “Hoje o tambaqui é o peixe que mais ‘sai’ por ser o que fica melhor assado. O Mercado continua bastante movimentado. Aqui é o nosso garimpo. Estou pagando faculdades de dois filhos com o que conseguimos aqui”, relata.