Perto do Natal, comércio de Belém tem filas e aglomerações

Faltando poucos dias para o Natal, os consumidores lotaram as ruas e lojas do centro comercial de Belém na manhã desta terça-feira (22). Quem deixou para comprar os presentes e outros produtos às vésperas da data comemorativa encontrou lojas cheias, longas filas e aglomeração de pessoas nas calçadas.

A atendente Meire Santos decidiu encarar o grande fluxo de pessoas já comum desse período do ano e encontrou bons preços na loja de variedades onde garantiu o presente de Natal dos netos. “A vida é correria mas a gente consegue tirar aquele tempinho para fazer uma criança feliz como eu vou fazer. E também foi bom pra aproveitar os preços que estão bem acessíveis, deu pra comprar presentes para todos os meus netos”, comentou.

Em algumas lojas na rua 15 de novembro a entrada dos clientes era controlada por fiscais e foi possível observar o cumprimento das normas de segurança contra a covid-19. Já nas ruas transversais, o movimento nas barracas de camelôs também era intenso e sem o devido controle quanto ao distanciamento social e uso de máscaras.

Para Moisés Jr., gerente de uma loja de variedades, o movimento caiu bastante. Apesar do aumento expressivo no movimento, o faturamento das lojas está longe do que seria o ideal comparado ao mesmo período do ano passado. “O pessoal tem reclamado muito por causa da pandemia. Acho que o faturamento caiu em 50% em relação ao que a gente vendia ano passado. Esses dois dias estamos focando mais nos brinquedos, presentes para as crianças, mas ainda assim, considerando a pandemia, temos tido uma saída considerável”, afirmou.

A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em Belém é de um crescimento, em relação a 2019, de 5% nas vendas no centro comercial e comércio de rua nos bairros. O presidente da organização, Álvaro Cordoval, destacou que apesar da retração na economia do setor, o pagamento do 13° salário e outros proventos é muito significativo. “Nós tivemos uma retração em função da pandemia e agora, nas festas de Natal e final de ano, as pessoas querem ter a liberdade para presentear seus entes queridos e comprar algo para si próprio também. Neste momento, qualquer recurso que seja injetado na economia é de grande valia”, pontuou Cordoval.

Atendendo ao decreto municipal publicado pelo prefeito da capital paraense no último dia 15 deste mês, o comércio de rua e as lojas de departamento funcionarão até 30 de dezembro, das 8h às 22h. Nas datas festivas de 24 e 31 de dezembro, os estabelecimentos funcionarão das 8h às 18h.