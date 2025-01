Pedidos de Seguro-Desemprego no Pará crescem 6,6%; saiba como solicitar

O número de pedidos para o recebimento do Seguro-Desemprego teve um aumento de 6,6% no Pará em 2024, na comparação com 2023. O benefício é destinado a garantir assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente, isto é, sem justa causa, de uma empresa. O estado, que teve a faixa etária de 30 a 39 anos como a que mais requereu o valor, acompanha a tendência nacional. No Brasil, também houve um crescimento: em 2023, 7,1 milhões solicitaram o recurso e, em 2024, foram 7,4 milhões.

Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. O Seguro-Desemprego é pago para trabalhadores formais demitidos que não possuem renda que seja suficiente à sua manutenção e de sua família; receberam salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada; e não recebem qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, com exceção do auxílio-acidente, do auxílio suplementar e do abono de permanência em serviço. No Pará, em 2023, foram 186.417 pedidos e, em 2024, 198.727.

O aumento nas solicitações do benefício no Pará pode ser explicado por uma combinação de fatores, como econômicos e trabalhistas. Junior Lopes, presidente executivo da Associação Brasileira de Recursos Humanos no estado (ABRH-PA), afirma que vários setores do mercado estão aquecidos, o que impulsiona as contratações e gera rotatividade, “resultando em mais demissões sem justa causa”. “Além disso, a pressão inflacionária afetou empresas com margens de lucro reduzidas, fato que levou a cortes de custos e equipes”.

Setores

Os setores de construção civil e serviços, para Lopes, são os que mais devem ter registrado volatilidade em contratações, uma vez que são os mais sensíveis à sazonalidade e aos ciclos econômicos. “Vale ressaltar que as mudanças no perfil do mercado, com maior digitalização e necessidade de profissionais mais qualificados, também evidenciaram a necessidade de requalificação de trabalhadores para evitarem rotatividade e suscetibilidade ao desemprego”, detalha o presidente da ABRH-PA.

No entanto, mesmo com os números, que refletem o nível de desempregados na região, a expectativa é de um mercado de trabalho mais estável. “Desde que o crescimento econômico se consolide e políticas de qualificação e requalificação [sejam uma realidade]. Alguns setores se destacarão, segundo estudos, como o de tecnologia e energia renovável, enquanto investimentos em infraestrutura podem gerar postos de trabalho mais duradouros”, completa Junior.

Como solicitar o Seguro-Desemprego:

Existem diversas formas de chegar à página do serviço. Uma delas é:

Acesse o endereço eletrônico gov.br por meio do seu navegador de internet; Clique no menu, localizado no canto superior esquerdo da tela Clique em seguida em "serviços", então em "buscar serviços por" e então em "categorias". Na página de categorias, escolha a opção “TRABALHO, EMPREGO e PREVIDÊNCIA”; Escolha então a opção "Mercado de Trabalho" e, em seguida, "Benefícios"; Clique então em “Solicitar o Seguro-Desemprego”; Na página do serviço, leia com atenção as informações sobre o serviço e depois clique no botão “SOLICITAR”. Em seguida, utilize a função “JÁ TENHO CADASTRO” e informe o número do seu CPF e senha pessoal. Caso ainda não possua cadastro, utilize o comando “Crie sua conta” e siga as instruções. Na funcionalidade Seguro-Desemprego escolha “Solicitar Seguro-Desemprego”. Informe o número do seu Requerimento de Seguro-Desemprego (número de dez dígitos que está registrado no alto do seu formulário entregue pelo empregador após a demissão sem justa causa). Confirme seus dados e siga os passos indicados na tela para solicitar o Seguro-Desemprego.

O pedido só pode ser feito a partir do 7º dia contado da data da demissão e dentro de até 120 dias.

Solicitações de Seguro-Desemprego no Brasil em 2024:

São Paulo → 2.041.085

Minas Gerais → 869.061

Rio de Janeiro → 525.171

Paraná → 470.085

Bahia → 420.892

Rio Grande do Sul → 420.742

Santa Catarina → 348.177

Pará → 198.727