Pé 'pesado'? Veja os erros que aumentam o consumo de combustível do carro e saiba como economizar

O consumo de combustível sempre foi uma das principais preocupações dos motoristas, ainda mais agora com um novo reajuste de gasolina nas refinarias da Petrobrás e o preço do litro do produto chegando há quase R$ 6 na capital paraense. Nessa hora, a principal alternativa é economizar e, segundo quem entende de carro, é possível reduzir o consumo de combustível mudando alguns hábitos na direção e dando uma atenção especial para o veículo. Além das características próprias de cada marca/modelo/versão, existem outros fatores que entram nessa conta do consumo.

Iverson Soares, 42 anos, trabalha há 8 anos como taxista e conta que roda em média, 12 horas por dia. Segundo ele, manter a manutenção do veículo em dia, os pneus sempre calibrados conforme especificação do fabricante e não acelerar o veículo parado no semáforo, contribuem com uma economia de, em média, 25% à 30%, em seu orçamento no final do mês. O taxista conta que outro fator que o ajuda a reduzir os custos com combustível é sempre abastecer em um posto confiável. “Infelizmente existem alguns postos que vendem gasolina adulterada. O correto é que o motorista abasteça em um posto que tenha procedência. Eu, particularmente, abasteço sempre em apenas um posto especifico e sempre com gasolina aditivada que, além de ser uma gasolina com aditivos, ajuda a melhor o rendimento do motor e a reduzir o consumo de combustível”, pontua.

Já o mecânico automotivo Vanilson Carril, de 51 anos, que trabalha há 33 anos com manutenção de veículos, diz que economizar combustível não vem apenas na escolha do modelo do carro ou do posto mais barato, vem também na maneira de se conduzir o veículo e na preocupação com a manutenção mecânica.

Veja algumas dicas do mecânico Vanilson e do taxista Iverson que podem ajudar a reduzir mais os custos com combustíveis no final do mês:

Calibragem dos pneus

No dia a dia, o motorista deve ficar atento à calibragem dos pneus com a pressão recomendada pelo fabricante, que deve ser feita periodicamente, se você roda por vias em mau estado de conservação, cheias de buracos e com irregularidades. “Pneus que são colocados nos veículos com numerações maiores diferente do recomendado pelo fabricante, dependendo de características do veículo, também podem contribuir no aumento do consumo de combustível”, adverte Vanilson.

Atenção às velas sujas e defeitos nas bobinas

“Outros problemas que afetam diretamente o consumo de combustível são velas sujas, defeitos nos cabos de vela ou nas bobinas", diz o mecânicmo. Esses problemas podem ser identificados com relativa facilidade, pois provocam redução de potência e falhas na aceleração.

Ar-condicionado

Também é preciso ficar atento à manutenção preventiva do veículo, pois a substituição de itens simples como filtros de ar pode ajudar no desempenho e na economia no dia a dia. "Um filtro de ar que fica muito tempo sem ser trocado, aumenta o consumo do combustível, piora a qualidade do ar que circula na parte interna do carro e ainda reduz o desempenho do ar-condicionado”, afirma Vanilson.

Combustível adulterado

“A adulteração de combustível é um grave problema e que pode provocar vários danos no motor, contribuindo para aumentar o consumo de combustível do veículo. Dependendo do tipo de adulteração, o motorista só vai perceber algum problema ao checar a média de consumo no computador de bordo ou quando encostar novamente na bomba de combustível. É muito importante que o motorista abasteça, sempre, em postos de gasolina de confiança e com boas procedências, pois isso reflete diretamente na saúde mecânica do veículo” alerta.

Trocar de marcha corretamente

"É importante passar corretamente a 1ª, 2ª e 3ª, para atingir a velocidade normal do veículo. Não prolongar por muito tempo a passagem de uma marcha pra outra", ressalta Iverson.

Acelerar com moderação

Segundo Vanilson e Iverson, a atuação do motorista na condução do veículo é outro fator que tem uma grande influência no consumo de gasolina. “Falando de forma geral, o motorista que conduz o veículo de forma mais suave, com acelerações e frenagens progressivas, gasta menos combustível do aqueles que aceleram demais o veículo com marcha errada e com frenagens mais fortes, por exemplo. Esses gastam mais” pontua o mecânico. “Se você sempre estiver atento à sua maneira de dirigir, fizer as manutenções necessárias e escolher apenas postos de confiança para abastecer, pode ter certeza que uma economia considerável será vista no final do mês” finaliza.

Luciana Carvalho, estagiária, com supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política