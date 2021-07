Parauapebas e Belém foram os principais geradores de emprego em junho

A análise do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta quinta-feira (29), revela que Parauapebas surge como o principal gerador de empregos formais no Pará tanto no mês de junho quanto ao longo do ano de 2021. No último mês, o município do sudeste paraense anotou um saldo de 1.680 novas vagas. Foram 4.196 contratações e 2.516 desligamentos.

Com mais este saldo mensal, Parauapebas contabiliza 6.625 postos de trabalho celetistas no ano, o que representa 18,3% do saldo estadual no mesmo período. Isso quer dizer que a cada cinco novos empregos formais criados no Pará em 2021, pelo menos um foi em Parauapebas. Já Belém gerou 1.449 postos de trabalho no mês (8.867 admissões e 7.418 desligamentos), no entanto, no acumulado do ano, a capital surge apenas em quinto, com saldo de 2.163 vagas. O segundo saldo mais expressivo de 2021 é o de Canaã do Carajás, com 3.251 postos, sendo 789 deles em junho.

De acordo com o Caged, Barcarena (901), Marabá (867) e Santarém (352) também tiveram saldos relevantes de novas vagas em junho, enquanto, Almeirim (-170), Brasil Novo (-63) e São Miguel do Guamá (-35) os piores resultados. No ano, Pacajá (2.728), Marabá (2.239), Barcarena (1.654) e Ananindeua (1.561) assinalaram resultados expressivos no primeiro semestre. Na outra ponta, os piores saldos entre janeiro e junho foram de São Miguel do Guamá (-461), Oriximiná (-233) e Portel (-102).