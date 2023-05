Pará tem de qualificar 162 mil pessoas em ocupações industriais até 2025; veja áreas mais demandadas

Pesquisas nacionais têm mostrado que o desemprego no Brasil, com taxa de 8,8%, não diminui a dificuldade de contratação em áreas e setores específicos da indústria. Diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), no Pará, Dário Lemos, destaca que até o ano de 2025, o Pará precisará qualificar 162,6 mil pessoas em ocupações industriais.

Os números são do Mapa do Trabalho Industrial, divulgado no ano passado pelo Observatório Nacional da Indústria, órgão vinculado à Confederação Nacional da Indústria (CNI).

"Um dos diferenciais é a projeção da demanda por formação a partir do emprego estimado para os próximos anos. Até 2025, o Pará terá de qualificar 162,6 mil pessoas em ocupações industriais, em 25 áreas”, disse o diretor regional do Senai, Dário Lemos.

Setores mais demandados

O estudo do ‘Observatório’ considera o contexto econômico, político e tecnológico. “No Pará, até 2025, as áreas que mais vão demandar profissionais qualificados são a Construção Civil, Metalmecânica, Logística e Transporte, Alimentos e Bebidas, Refrigeração e áreas transversais, que atendem mais de um segmento industrial”, assinalou Dário.

Lemos acrescentou que merece destaque o setor da mineração com demandas por profissionais em diferentes áreas da cadeia produtiva. Para contribuir com a qualificação da mão de obra paraense, o Senai promove cursos em cinco modalidades: iniciação profissional, aprendizagem industrial, qualificação profissional, aperfeiçoamento profissional e habilitação técnica.

Cada uma dessas modalidades, pontuou o diretor, atende um tipo específico de trabalhador. A Iniciação profissional, com cursos de 14 horas de duração, atende alunos a partir de 14 anos, que estão iniciando no mundo do trabalho. A Aprendizagem é a principal porta de entrada no mercado de trabalho e o Senai divide com as empresas a responsabilidade em formar esse profissional.

Senai oferta cursos específicos

"A qualificação oferece os conhecimentos para formar uma mão de obra específica, como mecânicos, eletricistas, pedreiros, soldadores, operadores de máquinas e equipamentos, entre outras várias formações. Já a habilitação técnica oferece uma formação mais ampla em importantes áreas da indústria como mecânica, eletromecânica, eletrotécnica e automação”, disse Lemos.

Na lista de cursos do Senai contam também cursos de segurança do trabalho, edificações, informática, logística, apenas citando algumas das áreas de conhecimento dentro da indústria.

“A modalidade aperfeiçoamento profissional, por fim, tem como objetivo aprimorar o conhecimento do profissional em alguma técnica específica, dentro das suas atividades, com o objetivo de ampliar o leque de atuações e competências técnicas”, afirmou o representante do Serviço Nacional de Aprendizagem.

Experiente, Dário Lemos salientou que num mercado em permanente mudança, o profissional é avaliado pelas competências técnicas, mas também comportamentais. Ele afirmou que a metodologia pedagógica do Senai alia as questões técnicas – lições teóricas e atividades práticas – com o desenvolvimento pessoal.

"São as chamadas soft skills", enfatizou Dário Lemos, chamando a atenção para a expressão em inglês usada por profissionais de recursos humanos para se referir a um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Essas habilidades têm aspectos subjetivos, difíceis de mensurar e passam pela comunicação eficaz, empatia, resiliência, liderança, pensamento crítico, entre outras.

"O mercado de trabalho vive constante transformação, ocasionada principalmente pelo uso de novas tecnologias e mudanças na cadeia produtiva. O Pará precisa investir, cada vez mais, em aperfeiçoamento e qualificação para que os profissionais estejam atualizados e preparados para esse cenário do mercado de trabalho que é novo e muito dinâmico”, finalizou Dário Lemos.

Serviço

Para acompanhar as oportunidades de cursos do Senai, o interessado deve acessar o site: www.senaipa.org.br, as redes sociais @senaipara ou ir à unidade do Serviço Nacional, mais próxima, nos seguintes endereços, acesse aqui.