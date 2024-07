Paraenses lucram com aluguel de temporada de casas na praia  

É cultural: julho é mês de ir às praias para os paraenses, principalmente, para os belenenses, não importa se elas são perto ou longe da capital, Belém. Por isso, muita gente vê a oportunidade de ganhar dinheiro disponibilizando imóveis para veranistas. Em breve pesquisa da reportagem com foco no próximo final de semana, o último da temporada, dias 27 e 28 de julho, os preços de diárias de casas e apartamentos, ainda disponíveis, variam entre R$ 296 e R$ 890, em Mosqueiro, a R$ 648 a R$ 1.600, em Salinas.

Há diversos anúncios em sites e redes sociais, como a página do facebook, ofertando aluguel de casas, quartos e apartamentos com propostas de imóveis rústicos a modernos com ar-condicionado, frigobar e wifi.

Em geral, não se observa a exigência de contratos formais e se vê um grande número de proprietários alugando por temporada curta, por intermédio de plataformas de marketplace (mercado) de viagens, que permitem que interessados no mundo todo alcancem uma informação local no Pará, e, com isso, aumenta as chances dos donos dos imóveis ampliarem seus negócios.

Família Brayd Granjeiro curte Salinas neste Verão 2024

Entre casas e apartamentos, quanto custa o aluguel de um imóvel em Salinas, no nordeste estadual; e em Mosqueiro e Cotijuba, dentro de Belém? Nas citadas plataformas profissionais que, ainda, mantêm divulgação de imóveis para este mês, a reportagem encontrou na Ilha de Cotijuba, por exemplo, um apartamento de 1 quarto para dois adultos, no preço de R$ 450, a diária.

Atrativos dos imóveis

O anúncio de Cotijuba diz que o imóvel rústico, todo de madeira, fica a cerca de 400 metros da Praia do Vai Quem Quer, e tem cozinha equipada, entre outros cômodos, e varanda com vista para o Rio Pará, que banha a Ilha de Cotijuba e também a Ilha de Mosqueiro.

Em Mosqueiro, um empreendimento turístico na Praia do Marahu oferece o aluguel de uma casa para dois adultos, no próximo final de semana, de 27 e 28 de julho, por R$ 890, a diária. O anúncio diz que o imóvel fica a 19 minutos a pé de distância da Praia do Paraíso, vizinha do Marahu.

Considerando somente dois adultos, há também ofertas para casa na Praia de São Francisco, no valor de 1 diária para 2 adultos a R$ 296, bem como para um apartamento na Praia do Chapéu Virado, com diária para dois adultos a R$ 765.

Final de semana em Salinas

A pedagoga Jéssica Brayd, de 32 anos, o marido dela, o servidor estadual, Hiran Grangeiro, e o filho do casal, Guilherme, um bebê de um ano, voltaram recentemente de uma curta estada em Salinas. A família ficou durante um final de semana em um resort, com mais dois amigos.

Jéssica disse que foi para Salinas por já conhecer o município e alcançou uma promoção no aluguel do apartamento no resort, ainda assim, num comparativo com hospedagens em cidades do nordeste, ela observa que os preços do Pará são caros.

"Geralmente, as diárias estão em torno de R$ 300 e pouco, mas às vezes você consegue um valor mais barato nos sites de aluguel ou até com alguns proprietários. Já viajei para cidades do nordeste e em comparação com os valores daqui, sai mais em conta viajar para fora, principalmente com relação à alimentação que fora é muito mais barato”, disse a pedagoga.

Para o final de semana, em Salinas, ‘uma corretora estava com uma “promoção” de final de semana e resolvemos aproveitar. Geralmente os valores em Salinas são sempre altos. Mas, apesar de ser distante de Belém, era a praia que tinha água salgada, e a cidade evoluiu bastante, está bem legal”, disse Jéssica.

Ela contou que já adquiriu uma cota num resort, “mas nós repassamos porque nosso interesse era alugar, só que é difícil e acabou ficando muito alto o custo no nosso orçamento”, ponderou a jovem mãe.

No município de Salinas, uma plataforma de aluguéis divulga a diária para duas pessoas adultas de R$ 1.000 (no dia 25 de julho); e duas diárias de R$ 2.300, para os dias 26 e 27, de uma casa com piscina de 500 mil litros, no bairro Destacado. O anúncio informa que a casa tem três suítes, entre outros cômodos.

Também há a oferta de casa na Praia do Atalaia, no valor de R$ 648, a diária, para a última quarta-feira (17), conforme apontava o anúncio, indicando possível aumento para os próximos dias.