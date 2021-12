Paraenses sonham alto com prêmio da Mega da Virada; confira as chances de ficar milionário em 2021

Ajudar os parentes e amigos, pagar dívidas, comprar muitos imóveis e viajar bastante. Mesmo realizando todos esses desejos, sobra muito dinheiro ainda para o vencedor da Mega da Virada gastar. O sorteio de R$350 milhões de reais ocorre nesta sexta-feira (31) e já deixa o vendedor de carros Antônio dos Santos sonhando alto.

"Sinceramente é bem difícil sair para uma pessoa só. Acho que é até melhor que divida o prêmio. Eu sei que precisaria de bem menos para viver uma vida tranquila, reformar minha casa, ter mais tempo de estar com a família, dar uma educação de qualidade para os meus filhos. Dinheiro não é tudo, mas ajuda", afirma.

Ele estava na fila de uma casa lotérica localizada no Terminal Rodoviário de Belém e levava em mãos apenas três bilhetes - segundo ele, já havia feito outros 15 jogos, que estavam em casa.

MEGA DA VIRADA NÃO ACUMULA

Cada aposta custa R$4,50. Ao contrário dos outros sorteios, a Mega da Virada não acumula. Se não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco dezenas. E se ninguém acertar a quina, o valor é destinado aos apostadores que acertarem as quatro dezenas.

Dulcinéia Guimarães estava esperançosa. A aposentada de 64 anos gostaria de viajar o mundo inteiro com o dinheiro, ajudar os filhos e os netos e também alguns amigos.

"Eu já tenho casa, minha família está bem de saúde, graças a Deus. O que eu iria fazer era ajudar quem precisa primeiro, deixar todo mundo bem. Depois queria viajar o mundo inteiro, passar a vida viajando. Acho que eu também teria várias casas, só pela segurança mesmo de sempre ter uma renda porque é bom se prevenir", diz.

As probabilidades jogam contra os sonhadores: cada apostador que marcar seis dezenas tem uma chance em pouco mais de 50 milhões de ser o vencedor. Já quem faz a aposta de R$31,50, a de sete números, tem uma chance em 7 milhões.

É mais fácil, portanto, engravidar de quádruplos (uma chance em 2.500), morrer em um acidente aéreo (uma em 4 milhões) e viver até 100 anos após ter chegado aos 60 (uma em 2,5 milhões).

Mas nada disso desanima a dona de casa Luisete Crispim: "eu jogo a vida toda, não é possível que eu não vá ganhar. Estou sentindo que é esse ano. Comprar casa, carro. Parar de se estressar e passar perrengue. Só isso que eu quero".

Serviço

Mega Sena da Virada

Apostas até às 17h de sexta-feira (31)

Volante com 6 números marcados: R$4,50

Disponível nas casas lotéricas e também no site loterias.caixa.gov.br e no aplicativo "Loterias", disponível para Android e IOS. As apostas pela internet possuem um valor mínimo de R$30 e só podem ser pagas via cartão de crédito.