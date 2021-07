Paraenses recebem títulos de terra do Incra em assentamentos

O Incra entregou 217 títulos definitivos no sul do Pará dos lotes a moradores de cinco assentamentos. As áreas de reforma agrária ficam nos municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará e Marabá. A legalização se deu nos últimos 10 dias.

Receberam o chamado título de domínio das terras 82 famílias do assentamento Clezinho, localizado em Breu Branco e Goianésia do Pará. Outros 40 documentos seguiram para a área de reforma agrária Antônio Nonato, em Goianésia.

No sábado (3), foi a vez dos assentamentos Carajás/Tamboril, Bom Jardim da Voltinha e Voltinha do Itacaiúnas, todos próximos à Vila Santa Fé, zona rural de Marabá. Neles, houve a entrega de 95 títulos.

Simone Cordeiro foi uma das pessoas que conseguiram a regularização de propriedade no assentamento Carajás/Tamboril. Desde 2008, ela vive em um lote de 94 hectares, onde se dedica à criação de gado leiteiro e de corte, além de algumas culturas. “Estou assentada aqui há 13 anos, mas há outros que estão há 30 anos. Então, estamos muito felizes por essa conquista. Tenho alguns projetos e, agora, com o título em mãos, será mais fácil realizá-los”, disse Simone.

Além da titulação, segundo o governo federal, foram aplicados no Carajás/Tamboril R$ 350 mil em Crédito Instalação na modalidade Fomento. A linha de financiamento viabiliza a implantação de produtivos de promoção da segurança alimentar e nutricional e de estímulo à geração de trabalho e renda dos assentados. Outros recursos ainda serão investidos na comunidade, a exemplo das modalidades Habitacional e Cacau, voltada exclusivamente aos que trabalham com essa cultura.