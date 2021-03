Paraenses poderão renegociar dívidas em mutirão virtual do Procon Pará

O Procon Pará promoverá um Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas, entre os dias 15 e 31 de março, por meio da plataforma www.consumidor.gov.br. A iniciativa, que ocorre em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, reunirá a Associação Brasileira de Procons (Procon Brasil) e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). O Procon Pará é vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

A ação dos órgãos de Defesa do Consumidor objetiva contribuir para o reestabelecimento do equilíbrio do orçamento familiar em razão de dividas e da necessidade das famílias manterem o nome limpo, longe de qualquer inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Acionada pelo Procon Pará, o Procon Brasil programou com a Febraban, a adesão das instituições financeiras, para viabilizar condições favoráveis ao pagamento dos débitos; ajustes do valor das parcelas; periodicidade dos pagamentos, redução dos juros e multas, isto é, mais condições para a quitação do débito decidadãos com instituições financeiras.

"Poder negociar dívidas, com condições especiais, em um ambiente seguro na internet, por meio da plataforma consumidor.gov, e principalmente, neste período de medidas restritivas, é ofertar ao consumidor paraense uma alternativa na busca do reequilíbrio das contas familiares, além de evitar que se tenha o nome negativado e, por fim, e riscos de saúde em eventos com aglomerações”, pontuou o diretor do Procon Pará, Luiz Cavalcante.

Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma consumidor.gov. Ele receberá um login e senha, e deve relatar o seu problema, informando que quer participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato. São esses dados que facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. O Procon Pará orienta ainda que o consumidor, informe que está participando do mutirão, com a seguinte hashtag #MutiraoProconsBrasil no seu relato à plataforma.

Terminado o prazo de 15 dias para resposta do fornecedor, o consumidor passa a ter o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado pela empresa e se a resposta foi satisfatória.