Paraenses apresentam produtos em feira de empreendedorismo na Bahia

Um grupo de empreendedores paraenses levou a confecção de biojoias e produtos artesanais para o “Origem Week — Feira de Origem e Negócios”, que aconteceu na Bahia no início deste mês.

VEJA MAIS

A experiência no evento marcou a empreendedora Miriã Miranda, que integra o Flor do Mapuá. “É a primeira vez que eu saio do Pará. Tô achando a feira incrível e as pessoas daqui são muito acolhedoras”, descreveu.

O projeto que Miriã participa beneficia mais de 80 mil famílias na Ilha do Marajó com a confecção de joias biodegradáveis. As biojoias produzidas pelo Flor do Mapuá são feitas a partir do látex natural e do pó do caroço do açaí.

“Como lá é uma reserva, tudo é muito conservado, então, todas as biojoias e as folhas que a gente produz são 100% biodegradáveis”, explicou Miriã.

Além das biojoias, o cacau também esteve presente em vários estandes de exposição. Moradora de Moju, Cristiane Rodrigues também estreou na feira de negócios. Ela trabalha com o cacau selvagem, por meio da cooperativa Coocacau-Moju.

“Pela necessidade das famílias e pelo fato de que o cacau era muito desvalorizado na nossa área, a gente criou a cooperativa, a qual eu vim representar aqui”, relatou a expositora. “Pra mim, é um orgulho mostrar o valor que tem o cacau selvagem”, disse ela.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)