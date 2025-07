Pará terá 22 novos peritos médicos federais nas agências da Previdência

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai reforçar o atendimento no Pará com a chegada de 22 novos peritos médicos federais, aprovados no concurso público do INSS 2025. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial da União, e deve ampliar em 22% a capacidade de atendimento pericial no estado, que atualmente conta com 100 profissionais ativos.

A contratação ocorre após 15 anos sem novos ingressos para o cargo de perito médico federal, uma das áreas mais afetadas pela carência de pessoal no INSS. A expectativa é que os novos servidores tomem posse ainda em agosto, após o prazo para apresentação de documentos.

Municípios do Pará que receberão os novos peritos do INSS

Segundo o Ministério da Previdência Social, os novos servidores irão atuar nas Agências da Previdência Social dos seguintes municípios paraenses:

Altamira

Bragança

Breves

Itaituba

Marabá

Parauapebas

Santa Isabel do Pará

Santarém

A distribuição foi feita com base em critérios como tempo médio de espera por perícia médica e a localização estratégica para ampliar o acesso da população ao serviço.

Região Norte lidera tempo de espera e receberá maior reforço

Ao todo, 88 novos peritos médicos federais serão destinados à Região Norte, a que apresenta os maiores índices de demora para marcação de perícias no país. O reforço representa um aumento de 46,56% na força de trabalho da região. Para o governo federal, a medida é essencial para enfrentar a fila de espera do INSS, que afeta milhares de segurados em busca de benefícios como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, destacou que os profissionais estão sendo alocados nas regiões com maior vulnerabilidade.

“Os novos peritos médicos irão trabalhar nos locais em que as pessoas mais precisam. A chegada desses profissionais é muito aguardada e vai gerar um impacto enorme no atendimento aos nossos segurados”, afirmou o ministro.

Concurso INSS 2025

O concurso para perito médico federal do INSS 2025, organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), foi realizado no dia 16 de fevereiro e recebeu quase 14 mil inscrições. A prova marcou a retomada da seleção para a carreira após mais de uma década de espera e representa um passo importante para a reestruturação da perícia médica no país.