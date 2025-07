Coleção especial e ação promocional: lojistas de Belém definem estratégias para o Dia dos Pais

Com a chegada de mais um Dia dos Pais, o comércio belenense começa a elaborar estratégias para melhorar as vendas durante o período. De acordo com um recente levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a data comemorativa deve movimentar cerca de R$ 7,84 bilhões em vendas em 2025. Ainda segundo esta estimativa, o levantamento deve representar o melhor faturamento para o setor varejista desde 2014. A CNC considera que em 2025, as compras da comemoração do dia dos pais sofrerá um aumento de 3,2% em relação ao ano passado, já descontada a inflação.

Em um shopping no bairro do Reduto, em Belém, os lojistas já estão montando esquemas de organização e ofertas à espera dos consumidores. A gerente de uma empresa de óculos e acessórios disse que a rede já está com uma coleção especial de dia dos pais de prontidão, especialmente pensada para os consumidores que queriam se antecipar nas compras. “E também vamos ter uma ação, que na compra de dois produtos, a pessoa vai ganhar um presente”, afirma Jeice Barrozo. A ação deve estar disponível nos próximos dias.

Jeice Barrozo (Cristino Martins / O Liberal)

Sobre as principais saídas da loja, Barrozo aponta que os relógios são o que mais encantam os consumidores. “A gente sempre fala que o relógio é a joia do homem. Então, geralmente, uma pessoa vai presentear sempre o relógio como primeira opção”, destaca a jovem de 31 anos.

A pesquisa da CNC aponta que os relógios, inclusos nos itens eletroeletrônicos, ocupam a terceira posição de maior faturamento este ano, podendo chegar a R$ 1,26 bilhão. O levantamento estima um top três da lista de intenção de compras que podem ser consideradas pelo consumidor. Em segundo lugar estão os produtos de perfumaria e cosméticos, podendo somar R$ 1,57 bilhão em vendas. E em primeiro lugar, as roupas, que geralmente lideram como os presentes mais procurados para a ocasião. Sozinhas, elas devem faturar cerca de R$ 3,23 bilhões em vendas. Juntos, esses três segmentos devem corresponder a quase 77% das vendas totais.

Apesar de algumas lojas já estarem com promoções do dia dos pais disponíveis, o movimento de compras no shopping ainda é tímido e calmo.

Quando o movimento deve começar

No entanto, o cenário deve mudar nos próximos dias. Valkiria Rezende, que também é gerente de uma loja no mesmo shopping, afirma que o movimento aumentará no início do mês de julho. “Ainda não sentimos esse movimento forte. Acredito que em decorrência das férias, volta às aulas. Porém, eu acredito que o movimento maior será a partir do quinto dia útil. Já na última semana, até porque o brasileiro, ele deixa sempre pra comprar em cima da hora”, assegura a funcionária.

Walkiria Rezende, gerente (Cristino Martins / O Liberal)

E nesse esquema de esperar o início do mês chegar, muitos pais vão escolhendo os próprios presentes e até mesmo analisando os próprios gastos que eles mesmo terão. É o caso de Ryuti Kato, pai das gêmeas Iris e Liz, que este ano está avaliando e estudando preços de aparelhos de videogame, a fim de se presentear no dia dos pais. “Eu mesmo escolho, compro e dou pra elas me darem. Vou comprar um presente mais ou menos de 3 a 5 mil reais”, diz.

Ryuti Kato, professor (Cristino Martins / O Liberal)

Kato está organizando tudo, mas quem vai comprar é a esposa. No dia dos pais não vai ter surpresa. E o videogame vai servir para a diversão da família. “É um presente que eu vou comprar para mim, mas que vai ser para a família toda”, assume o professor de 32 anos.