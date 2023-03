Pará tem 500 pontes em construção ou sendo reconstruídas

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) informou que tem 500 pontes em construção ou sendo reconstruídas em todas as regiões de integração do Pará, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, para cidades mais inclusivas e sustentáveis.

O governo observa que as estruturas são construídas com recursos próprios e por meio de convênio com os municípios. Nesse caso, o Governo do Estado entra com o recurso e a prefeitura garante a execução da obra.

Entre as pontes entregues à população estão a ponte Gerson Peres (Rio Meruú), em Igarapé Miri; a ponte União (Rio Moju) na Alça Viária; a ponte do Outeiro (Belém); a ponte Acará-Miri em Tomé-Açu, na PA-451; ponte Tambaí-Açu, em Mocajuba; 10 pontes na PA-462, em Augusto Corrêa; sete das oito pontes previstas para a PA-256, entre Paragominas e Tailândia; e a ponte sobre o Rio Guamá em Capitão Poço.

Pontes sobre o rio Alto Capim e Alto Acará na PA-256 estão sendo construídas

Além disso, há outras pontes estratégicas em obras, segundo o governo, como as sobre o rio Alto Capim e Alto Acará na PA-256; pontes sobre o Rio Curuá Una e Tatuí, na PA- 370/Transuruará; a ponte sobre o Rio Fresco, em São Félix do Xingu, e a terceira ponte sobre o Rio Itacaiúnas, em Marabá, que será construída por meio de convênio entre a Setran e a prefeitura do município.

O secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira, destacou que o projeto de construção de pontes atende a uma demanda histórica de eliminar estruturas precárias, ainda de madeira, e as travessias por balsa, que prejudicam a trafegabilidade pelo modal rodoviário. “Além de construir, reconstruir e pavimentar estradas, o governo Helder Barbalho trabalha para garantir corredores seguros, ágeis, sem balsa pela frente, e com pontes projetadas para o futuro”, afirmou.