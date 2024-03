Pará registra U$3 Bi em exportações no primeiro bimestre de 2024

O balanço positivo das exportações paraenses no primeiro bimestre de 2024 registrou um aumento de 21% em relação ao mesmo período do último ano. De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em valores esse aumento representa para a receita do estado até o mês de fevereiro, uma arrecadação de U$3.401.124.222, contra U$2.808.545.411 do ano anterior. O contador José Bonifácio Sena, que presta assessoria para empresas exportadoras, enxerga o balanço positivo como reflexo da atenção recente em torno da Amazônia. “cresceu o número de visitas de missões empresariais e rodadas de negócios de indústrias… vindo aqui no Pará”, afirma.

Segundo o MDIC, o Brasil registrou um superávit de US$11,94 bi: o maior desempenho no balanço de exportação para um início de ano desde 1989, quando se iniciou a série histórica do país. O Pará representa 28% do total dessa arrecadação - com destaque para a indústria extrativa, que fechou o bimestre com US$ 2,7 bi (aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2023). Na opinião de Sena, tal desempenho não destoa do que costuma ocorrer no estado, que sempre registrou números elevados de atividades como a mineração.

A partir da sua experiência com o mercado exportador, José Bonifácio Sena ressalta que “o mercado internacional via o nosso estado até então como um produtor de matéria prima”. Segundo ele, “a gente sempre teve um estado muito dominante nos eixos agrícola, commodities e minério”. No mês de fevereiro, o balanço correspondeu a avaliação do contador com a exportação de produtos minerais aparecendo em destaque com US$1.519.304.621 de arrecadação.

Além da indústria extrativa, outros setores demonstraram bons resultados no balanço do primeiro bimestre. A indústria química registrou US$276.837.569, seguida do setor de animais vivos e derivados com US$166.652.985. Apesar do cenário positivo, alguns setores demonstraram quedas, a exemplo da indústria de transformação e da agropecuária com reduções de 18% e 26% respectivamente.

A marca Amazônia

Sena acredita na ascensão da imagem da Amazônia e o atual interesse do mundo na região como um dos impulsionadores para o balanço atual da cadeia de exportação do estado. Segundo o especialista, que atua em especial com a exportação do setor de alimentos, “a gente observa que a imagem do estado com essa projeção da Amazônia que nós estamos tendo, vem entrando em linhas de categoria que não eram até então exploradas nos últimos 5 ou 6 anos”. A aproximação de grandes eventos como a Conferência das Nações Unidas (COP-30) também projeta na sua visão, um cenário ainda mais promissor para a produção local. “A Cop-30 vai ser a grande vitrine de produtos da Amazônia”.

Para o contador, nos últimos dois anos as percepções já caminhavam para uma melhora no balanço das exportações. “O Brasil é um grande exportador agrícola e o Pará está sempre querendo atingir todos os rankings nacionais, a gente já é o maior produtor de cacau do país, já temos o segundo maior rebanho bovino, já estamos indo para o maior rebanho bubalino e isso é uma demonstração clara do quanto nosso empresário está ligado e investindo pesado nisso”

Setores que mais exportaram

Indústria Extrativa: US$2.753.926.997

Indústria de Transformação: US$544.680.603

Agropecuária: US$102.163.798

Outros Produtos: US$352.824

Janeiro

Produtos minerais - US$1.519.304.621

Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas - US$164.059.769

Animais vivos e produtos do reino animal - US$87.085.666

Metais comuns e suas obras - US$45.807.686

Produtos do reino vegetal - US$29.205.731

Fevereiro

Produtos minerais - US$1.248.183.784

Produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas - US$112.777.800

Animais vivos e produtos do reino animal - US$79.567.319

Produtos do reino vegetal - US$38.038.742

Madeira, carvão vegetal e obras de madeira; Cortiça e suas obras; Obras de espartaria ou de cestaria - US$17.564.945