Pará registra aumento no setor de serviços pelo quinto mês consecutivo

Com alta de 2,5% em junho, o volume de serviços no Pará cresceu pelo quinto mês consecutivo, acima da média nacional, que registrou 1,7% no mesmo período. Entre fevereiro e junho, o setor acumula alta de 9,0%. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 8,6%. Nesse indicador, o estado lidera com o melhor resultado entre as 27 unidades da federação. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada ontem (12) pelo IBGE.

Regionalmente, quase todas (23 de 27) as unidades da federação assinalaram expansão no volume de serviços na passagem de maio para junho. No Pará, a alta de 2,5% foi uma dos melhores para um mês de junho em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2011.

Já na comparação do volume de serviços prestados durante o mês, em junho de 2021 o crescimento em relação ao mesmo mês de 2020 foi de 25,9%. No ano, o setor acumula alta de 15,8%.

“É um resultado relevante para uma atividade que tem uma importância fundamental na atividade econômica no Estado e também na geração de emprego”, declara o analista de pesquisas do IBGE Pará, Luiz Cláudio Martins.

Para a micropigmentadora de sobrancelhas, Kalissa Silva, o período de lockdown afetou diretamente o seu negócio. Entretanto, um dos principais fatores para o aumento no setor foi a flexibilização nas medidas de contenção da pandemia da Covid-19. “Com a diminuição das restrições, as clientes procuraram mais o estúdio e nossos serviços. E também tenho uma expectativa de crescimento na área de cursos”, afirma.

NACIONAL – No Brasil, o volume de serviços cresceu 1,7% em junho, na comparação com o mês anterior, e acumula alta de 4,4% no trimestre. O resultado representa o maior patamar desde maio de 2016, e ficou 2,4% acima de fevereiro do ano passado, no período pré-pandemia da covid-19.

Serviço: o setor abrange informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais, e administrativas, estabelecimentos que oferecem alimentação fora do lar, salões de beleza ou hospedagem. Além disso, as atividades desenvolvidas por profissionais liberais também encaixam-se na prestação de serviços, como é o caso de dentistas, advogados, administradores de empresas, mecânicos, designers, atendentes de restaurantes e bares, vendedores de lojas, atendentes de telemarketing, programadores de informática, entre outros.