Pará registra aumento de 20% nas vendas de veículos novos em outubro, aponta Fenabrave

As vendas de veículos novos no Pará registraram um aumento de 20,19% em outubro no comparativo com o mesmo período de 2022, com 12.240 automóveis emplacados, conforme apontam os dados divulgados, na quarta-feira (1º), pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), associação representante das concessionárias. O relatório mostra o crescimento de 6,33% na comparação entre setembro e outubro deste ano.

No último mês, em relação a setembro, os segmentos de automóveis e comerciais leves tiveram saldo positivo de 21,87%, enquanto que as vendas de caminhões e ônibus aumentaram em 26,3%, impulsionadas pela comercialização de caminhões, com 307 unidades vendidas.

Apenas de automóveis, houve alta de 14,08% de setembro para outubro, com 1.944 emplacamentos. Já as motos registraram um crescimento de 0,95% no último mês, no entanto, o crescimento no segmento foi de 21,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

A variação no Estado foi superior à média nacional, de 18,40%, registrada no comparativo entre outubro de 2022 e outubro de 2023. No mesmo período, todos os segmentos tiveram saldo positivo no Pará, com destaque para ônibus (61,90%); caminhão (57,44%); veículo comercial leve (38,88%); e implemento rodoviário (31,78%).

Dados nacionais

Segundo o relatório, o país teve um aumento de 10,26% entre os meses de setembro e outubro deste ano no emplacamento de automóveis e veículos comerciais leves. Já no comparativo de outubro nos anos de 2022 e 2023, o aumento foi de 22,69% nos segmentos.

Caminhões e ônibus tiveram um aumento de 7,88% nas vendas nacionais entre setembro e outubro de 2023, no entanto, no comparativo entre outubro de 2022 e 2023, foi registrado saldo negativo, com redução de 10,70% nas vendas. Já as motos registraram crescimento de 1,83% entre setembro e outubro deste ano, e em relação ao mês de outubro de 2022 e 2023, o aumento foi de 14,40%.