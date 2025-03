Pará lidera produção agrícola e pecuária no Brasil

O Pará lidera a produção nacional de soja, milho e cacau, além de possuir um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil. O setor agropecuário paraense se consolida como potência econômica, impulsionado pela expansão das áreas cultivadas, tecnologia e investimentos em infraestrutura.

Segundo o "Boletim Agropecuário do Pará 2024", da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), o estado possui o maior rebanho bovino da região Norte, com 25 milhões de cabeças em 2023. No ranking nacional, o Pará é o segundo maior produtor, com 10,5% do rebanho total do Brasil.

“O Boletim constrói a partir de uma análise de dados, um panorama estrutural e conjuntural das atividades agropecuárias e de seus principais produtos. Para isso, utilizamos indicadores da produção pecuária, da pesqueira, da produção agrícola, do extrativismo e da silvicultura, do contexto do mercado de trabalho do setor, do panorama do crédito rural e das suas exportações. Assim, esperamos que o estudo contribua para o debate de políticas públicas eficazes, incentivos financeiros e engajamento da sociedade para equilibrar produtividade, conservação e mitigação dos impactos climáticos na agricultura, especialmente em um ano que Belém se torna o centro dos debates sobre o futuro do planeta e o setor necessita tecer o equilíbrio entre produção e preservação ambiental”, pontua Márcio Ponte, diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural (Diepsac) da Fapespa.

O Pará também lidera o rebanho bubalino do país, com 683,6 mil cabeças em 2023, representando 40,9% do efetivo nacional. A produção de carnes no Pará cresceu mais de seis vezes entre 1997 e 2023, atingindo 866,6 milhões de toneladas.

Na agricultura, o Pará se destaca na produção de mandioca, dendê, açaí, banana, abacaxi, coco da baía, cacau e pimenta-do-reino. O valor da produção agrícola atingiu R$ 28,6 bilhões em 2023, com crescimento médio de 7,6% ao ano desde 2000.

O setor agropecuário empregava 509 mil pessoas no Pará em 2023. O estado se destaca como um dos principais polos agroexportadores do Brasil, com 5,5 milhões de toneladas de produtos agropecuários exportados em 2023.



*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)