Pará lidera inserção de jovens no mercado de trabalho na região Norte

No Dia do Jovem Trabalhador, celebrado em 24 de abril, o protagonismo da juventude no mercado de trabalho ganha evidência no Pará. Com uma das maiores populações jovens da região Norte, o Estado tem avançado na implementação de políticas públicas voltadas à inclusão produtiva, qualificação profissional e geração de oportunidades para esse público.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na PNAD Contínua, apontam que a região Norte reúne cerca de 4,9 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. O Pará concentra aproximadamente 46,6% desse total, somando mais de 2,3 milhões de pessoas nessa faixa etária.

O Estado também se destaca pelos índices de inserção no mercado de trabalho. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese/PA) indica que 51,1% dos jovens paraenses estão ocupados, percentual superior à média regional, de 49,8%. Os números refletem avanços, ao mesmo tempo em que reforçam a importância de políticas públicas permanentes voltadas à qualificação e ao acesso ao emprego formal.

Ações de capacitação inserem jovens no mercado de trabalho (Divulgação)

Nesse cenário, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), tem intensificado ações estratégicas para ampliar as oportunidades destinadas à juventude. As iniciativas contemplam a oferta de cursos de qualificação, capacitações profissionais e a intermediação de mão de obra, fortalecendo o acesso dos jovens ao mercado de trabalho.

Camily Magno, de 19 anos, é uma das jovens que tiveram a oportunidade de conseguir uma vaga como aprendiz. “Trabalho na Terraplana há um ano e quatro meses, atuando no setor financeiro, onde aprendi muito e me encontrei profissionalmente. Acredito que, sem o programa de aprendizagem, não teria tido esse aprendizado. Por isso, considero fundamental que outros jovens também possam vivenciar essa experiência do primeiro emprego. Consegui a vaga enviando meu currículo por e-mail para o RH da empresa, que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, dando início ao processo seletivo para aprendiz”, conta.

Sine é uma das principais ferramentas

Uma das principais ferramentas para o preenchimento de vagas é o Sistema Nacional de Emprego (Sine), responsável por conectar trabalhadores às oportunidades disponíveis. Em 2025, o sistema registrou a inserção de 2.945 jovens no Estado, especialmente na faixa etária de 14 a 24 anos, ampliando o acesso ao primeiro emprego.

Outro destaque é o programa “Primeiro Ofício”, política pública implementada em 2019, que promove a formação social e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade. A iniciativa alia qualificação teórica e prática, preparando os participantes para os desafios do mercado de trabalho e contribuindo para a construção de trajetórias profissionais mais consistentes.

Desde sua criação, o programa já inseriu mais de 3,6 mil jovens no mercado de trabalho como aprendizes e atendeu mais de seis mil participantes. A parceria com cerca de 89 empresas fortalece a política de aprendizagem no Estado e amplia a oferta de vagas.

Além disso, a Seaster desenvolve ações contínuas de capacitação, alinhadas às demandas do mercado, garantindo que os jovens estejam cada vez mais preparados para as exigências profissionais contemporâneas.

O titular da Seaster, Inocêncio Gasparim, destacou o compromisso do Estado com a juventude. “Neste Dia do Jovem Trabalhador, reafirmamos o compromisso do governo do Pará, sob a liderança da governadora Hana, em ampliar as oportunidades para a nossa juventude. Estamos investindo em qualificação, inclusão produtiva e no fortalecimento de programas que garantam acesso ao primeiro emprego e perspectivas de crescimento profissional”, destacou.

Com políticas públicas estruturadas e ações integradas, o Pará se consolida como referência na região Norte na promoção da empregabilidade juvenil, evidenciando o papel estratégico da juventude no desenvolvimento econômico e social do Estado.