Pará gera mais de 4 mil postos de trabalho em agosto de 2024

O estado do Pará gerou 4.688 novos postos de trabalho formais em agosto de 2024, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). O resultado marca o oitavo mês consecutivo de crescimento na geração de empregos, com um total de 42.773 admissões contra 38.085 desligamentos.

Os setores que mais contribuíram para esse crescimento foram os serviços, com 1.515 novas vagas, seguido pelo comércio, que gerou 1.471 postos, e a construção, com 869. A movimentação positiva reflete a recuperação econômica em Belém e em todo o estado.

Entre janeiro e agosto de 2024, o Pará registrou 333.318 admissões e 295.987 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 37.331 postos de trabalho. Embora o desempenho deste ano seja positivo, os números mostram uma ligeira queda em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram registradas 309.324 admissões e 266.822 desligamentos, gerando um saldo de 42.502.

A tabela abaixo resume a movimentação do emprego formal no Pará de janeiro a agosto de 2024 em comparação com 2023:

Movimentação Ano 2024 (Jan-Ago) Ano 2023 (Jan-Ago) Admissão 333.318 309.324 Demissão 295.987 266.822 Saldo 37.331 42.502 Na região Norte, o panorama segue otimista, com todos os sete estados apresentando saldo positivo em agosto, com um total de 108.327 admissões e 94.827 desligamentos, resultando em 13.500 novos postos de trabalho. O Pará, com Amazonas e Rondônia, lidera os resultados na região. O Pará foi responsável por 35% dos postos formais de trabalho da região norte. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)