Onde tem mais emprego no Pará? Veja lista com as 10 cidades que mais contrataram em 2024

O Estado do Pará tem saldo positivo de empregos em 2024, com 33.632 novas contratações. A área que mais gerou emprego foi a de serviços. Essa realidade pode ser vista em Belém e Marabá, que lideram o ranking de cidades que mais contrataram no estado, seguido de Canaã dos Carajás, que ganhou força no setor de construção.

Na capital paraense, por exemplo, 65% das admissões foram na área de serviços, seguido de Marabá, com 59%. Em Canaã dos Carajás, 59% das admissões foram em construções.

As 10 cidades com mais contratações no Pará em 2024

1. Belém (saldo positivo de 10.563 empregos)

2. Marabá (saldo positivo de 3.649 empregos)

3. Canaã dos Carajás (saldo positivo de 3.413 empregos)

4. Parauapebas (saldo positivo de 2.070 empregos)

5. Castanhal (saldo positivo de 2.053 empregos)

6. Santana do Araguaia (saldo positivo de 1.054 empregos)

7. Oriximiná (saldo positivo de 1.053 empregos)

8. Paragominas (saldo positivo de 1.002 empregos)

9. Santarém (saldo positivo de 934 empregos)

10. Benevides (saldo positivo de 917 empregos)