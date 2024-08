Pará está entre os estados mais prejudicados com o furto de energia elétrica

O Pará está em quarto lugar entre os estados brasileiros que mais perdem dinheiro com o furto de energia elétrica em todo Brasil, é o que apontam dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgados no primeiro semestre deste ano e analisados pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

Segundo a análise da Abradee, o valor furtado em terawatt/hora no Pará em 2023 foi de R$2,30. No geral, a região Norte foi a mais prejudicada pela prática, com 46,2% de perda. O cenário causa um prejuízo significativo aos consumidores e às concessionárias de energia, tendo em vista que furtos de energia contribuem para tornar a conta de luz mais cara para todos os usuários, pois os valores acabam sendo repassados para a tarifa de energia.

“Ambos sofrem prejuízos, mas o impacto maior é para os consumidores, que pagam contas mais altas e podem enfrentar problemas na qualidade do serviço. Isso resulta em tarifas mais altas para todos, inclusive para quem não participa do furto”, explica Robmilson Gundin, professor e coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Cruzeiro do Sul.

Além dos dispêndios financeiros, as práticas popularmente conhecidas como “gatos”, foram responsáveis por 41 acidentes em 2023, com a morte de 25 pessoas. Outro dado preocupante registrado no ano passado está relacionado ao furto de condutor ou equipamento que, ao longo do ano, registrou 35 incidentes, resultando em 21 mortes.

Nesta terça-feira (20), a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) lançou a 18ª Campanha Nacional de Segurança para a Prevenção de Acidentes com a Rede Elétrica, que tem como slogan “Luz, prevenção, ação! Juntos pela nossa segurança com a rede elétrica”.

A iniciativa alcança as 39 distribuidoras de energia associadas e tem como objetivo reforçar a importância da prevenção e do comportamento seguro em relação à eletricidade, a fim de reduzir o número de acidentes e preservar vidas.

No ano de 2023, segundo a Abradee, o Brasil reduziu em cerca de 8% o número de acidentes fatais com a rede elétrica, quando comparado ao ano anterior. O presidente da Abradee, Marcos Madureira, citou que o furto de energia elétrica no país está relacionado diretamente com o número de acidentes.

“Essa campanha que estamos lançando em agosto, em nível nacional de segurança, para a prevenção de acidentes com a rede elétrica, tem a finalidade de conscientizar a população sobre o risco do furto de energia. A população tem de estar atenta a isso e indicar para as autoridades um eventual furto de energia, para que se possa ter uma ação adequada a fim de evitar esse tipo de crime”, afirmou.

De acordo com o Código Penal brasileiro, o furto de energia é crime, com pena que pode levar até oito anos de prisão. Além das penalidades, a prática coloca em risco a segurança de quem tenta furtar energia que, inclusive, se expõe ao risco de óbito.