Pará deve ter baixo número de contratações temporárias no 2º trimestre de 2023, diz Fecomércio

O número de contratações temporárias no mercado paraense durante o segundo trimestre - período que vai de abril a junho - de 2023 deverá ser pequeno. A estimativa é da Federação do Comércio do Estado do Pará (Fecomércio) e segue o padrão visto no cenário local: a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) acredita que cerca de 530 mil vaga nesse formato sejam criados no Brasil, 3% a menos do que no mesmo momento de 2022, quando foram geradas 547.540 oportunidades.

As vendas relacionadas ao dia das mães, que este ano será em 14 de maio, são os principais motores para essas contratações. De acordo com Lúcia Lisboa, economista da Fecomércio, haverá, sim, um número de vagas abertas, mas não há um quantitativo estabelecido. Junto a isso, a expectativa da entidade é de aumento nas vendas. “No comércio, as contratações podem ser mais efetuadas pelos estabelecimentos que comercializam vestuário, calçados, acessórios e bijuterias, perfumes, cosméticos e cuidados pessoais, floricultura, serviços de cestas e restaurantes e etc”, frisa.

A especialista destaca que, mesmo nas empresas que já têm um certo grau de tecnologia, haverá espaços para contratações. “[São] relacionadas a suporte aos sistemas e tecnologias e demais atividades específicas de atendimento, orientação e atenção ao cliente. Hoje, há uma diversificação maior nas contratações por tipo de atividades e formações. Mas, como os estabelecimentos comerciais mais automatizados ainda são poucos no estado, na comparação com o universo total de empresas, também há espaços para as contratações de exercício de atividades mais tradicionais”, afirma.

Oportunidades são amplas, diz Fecomércio

Lúcia destaca, ainda, que vários setores podem receber essa mão de obra temporária, dependendo da demanda. A maioria das vagas deve surgir para atendimento ao público. “Diante desse cenário de incremento na demanda no mês de maio, sempre há algumas oportunidades para a contratação de temporários, dado o aumento na demanda. São oportunidades relacionadas ao atendimento ao cliente, mas também às implementações e operacionalização das estratégias para ampliar as vendas, como organização das lojas, tecnologia da comunicação e informação, suporte aos sistemas operacionais, marketing”.

“Portanto, além do atendimento direto ao cliente nas lojas físicas e dos serviços de organização devem abrir vagas para pessoas para exercerem atividades temporárias relacionadas às vendas on- line, como elaboração ou reformulação das ofertas e exposição de produtos e serviços nos canais digitais, transporte e entregas de produtos nas residências ou locais indicados para os clientes”, conclui Lúcia.