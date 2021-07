Pará cria 10 mil empregos com carteira em junho

A economia paraense encerrou o mês de junho com nova criação recorde de empregos. Foram 10.051 novos postos de trabalho no sexto mês de 2021, decorrente de 34.225 contratações e 24.174 demissões, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta quinta-feira (29) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Trata-se do melhor resultado para meses de junho desde 2003, quando iniciou a série histórica do Caged. Até então, o melhor desempenho para o mês foi registrado no ano passado, quando foram gerados 4.550 postos com carteira assinada no Pará. O resultado mostra que o Estado mantém o bom desempenho iniciado no segundo semestre de 2020, que consolidou o Estado como um dos principais geradores de vagas formais durante a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O estoque (quantidade total de vínculos celetistas ativos em junho de 2021) contabilizou 732.742 vínculos no Pará, o que representa uma variação de 0,62% em relação ao estoque do mês anterior. No acumulado de 2021, o Pará apresentou saldo de 36.175 empregos, resultante de 179.967 admissões e de 143.792 desligamentos. Esse também é o melhor resultado para um primeiro semestres dos últimos 18 anos. Em 2020, os seis meses iniciais encerraram com saldo negativo de 5.406 postos de trabalho formal.