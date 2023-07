Pará conta com maior número de quilombolas em territórios delimitados

O Brasil tem atualmente 494 territórios quilombolas (TQ) oficialmente delimitados. Essa classificação abrange as áreas tradicionalmente ocupadas por essas populações e que já passaram por alguma das fases do processo de formalização junto aos órgãos oficiais. Desse total, o maior quantitativo de territórios oficialmente delimitados e de quilombolas vivendo neles está no Pará. São 87 TQs com uma população de 44.533 pessoas, segundo informações do Censo 2022 elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, o estado ocupa a primeira posição do ranking tanto em relação ao número de TQs quanto no número de quilombolas nessas áreas. Esse quantitativo representa 32,98% do total de 135.033 quilombolas do Pará. Isso significa que 90.500 pessoas quilombolas vivem fora de TQs delimitados.

Quando se leva em conta o recorte dos territórios quilombolas titulados, que é o estágio final do processo de reconhecimento oficial, o Pará tem 37.939 residentes quilombolas nesses espaços, o que representa 28,09% do total.