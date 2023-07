Veja qual é a cidade paraense com o maior número de quilombolas

O município de Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins, possui o maior quantitativo de população quilombola do Pará, de acordo com o levantamento do Censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 14.526 pessoas ao todo, o que coloca a cidade no topo do ranking do estado. No cenário nacional, Abaetetuba também se destacou e figura como o 5º município com maior população quilombola do país.

Além disso, a cidade tem o território tradicionalmente ocupado com maior número de quilombolas. A pesquisa mostra também que nas comunidades de Alto Itacuruçá, Baixo Itacuruçá e Bom Remédio há 5.638 pessoas, o que torna este território o segundo maior em população absoluta do país.

Na lista dos dez municípios brasileiros com maiores quantidades de pessoas quilombolas, aparece ainda Baião em 7º lugar, com 12.857 quilombolas entre seus habitantes.