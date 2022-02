Pará começa o ano liderando na produção nacional de cacau e mandioca

Cacau e mandioca continuam sendo as culturas com as melhores projeções para este ano no Pará. É o que aponta a primeira edição do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de 2022, referente a janeiro, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). O estudo é elaborado em nível local pelo Núcleo de Planejamento e Assessoria Técnica e Estatística da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). As informações são da Agência Pará.

Segundo o estudo, o Pará ocupa a primeira posição no cenário nacional de produção cacaueira, responsável por 50,68% da produção brasileira. A mandioca também ocupa o topo do ranking, com 22,47%.

O LSPA é uma pesquisa de previsão e acompanhamento mensal das safras, com estimativas de produção, rendimento médio e áreas plantadas e colhidas, desde a fase de intenção de plantio até o final da colheita, de cada cultura investigada.

Informações orientam produtores

Estatístico responsável pelo estudo no Pará, João Ulisses Barata da Silva explica o Pará se destaca nacionalmente também nas culturas de arroz, banana, cacau, castanha-de-caju, laranja, mandioca, milho, soja e sorgo. O estudo, segundo o estatístico, são informações preliminares, mas que orientam o produtor local.

A coordenadora do Nuplan, Maria de Lourdes Minssen, explica que o rendimento médio do cacau por hectare produzido no Pará é maior que o nacional. Enquanto no Brasil a projeção de janeiro é de 469 quilos por hectare, no Pará ela é de 948 kg/ha. Segundo o levantamento o Pará lidera também na produção cacaueira na região Norte, com 95,93%.

A mandioca, segundo o LSPA, representa aproximadamente 63% da produção da região Norte ficando, portanto, em primeiro lugar no ranking regional, com um volume de 4.051.783 toneladas, segundo as projeções para o ano de 2022.