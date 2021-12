Amêndoa de cacau do Pará conquista a prata de premiação internacional em Paris

A amêndoa de cacau híbrida produzida em Novo Repartimento, município da Região de Integração do Lago Tucuruí, é prata na maior premiação mundial do segmento, o Cocoa of Excellence (Cacau de Qualidade). O produtor João Evangelista, do assentamento Tuerê, conquistou o segundo lugar como a melhor a amêndoa do continente sul-americano.

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (16), durante a transmissão virtual da premiação diretamente de Paris, na França. O Pará ficou atrás apenas do produtor da Bahia, João Fernandes. Para o agricultor familiar, João Evangelista, conhecido pelos amigos como " Rogério ", o resultado foi muito gratificante.

Ele acompanhou a premiação em Ilhéus, na Bahia, onde participa do Festival de Chocolate, realizado pelo Governo da Bahia. O evento conta com a participação dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca( Sedap), Ivaldo Santana e Dulcimar Melo, que são do Procacau da Sedap.

Ambos ficaram na torcida e acompanharam junto com o produtor o resultado da premiação.

João Evangelista disse estar satisfeito com o resultado. "Ouro é bom. Mas, prata também é bom demais. Esse resultado é uma alegria imensa. Não só para mim, mas para outros produtores, também. Eu não acreditava estar no meio das 50 melhores, imagina saber que fiquei em segundo lugar. Conseguir essa posição é muito bom", disse Evangelista.

Ele lembrou que esse resultado foi um reconhecimento mundial e diz que a "ficha ainda não caiu". Ressaltou também o apoio que teve do Governo do Estado, via Sedap, da Fundação Solidaridad (em especial, do técnico Pedro Santos, que acompanha de perto o trabalho dos produtores apoiado pela instituição no Tuerê), e da Cooperativa de Reflorestamento e Bioenergia e da Amazônia (Coopercau), de Novo Repartimento e da Ceplac. "Eu só tenho a agradecer por essa parceria. O incentivo é imenso", enfatizou.

Qualidade - Considerada e reconhecida como um produto de qualidade, a amêndoa produzida no sítio JE de apenas oito hectares, recebe apoio da Sedap. O coordenador do Procacau da secretaria, Ivaldo Santana, disse que o resultado é muito importante, principalmente levando em consideração tratar-se de um agricultor familiar e do tamanho da propriedade.

"Ser premiado mundialmente é uma conquista muito grande ao produtor, ao Estado do Pará, à Sedap e ao Funcacau ( Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará), que apoia esses produtores e os resultados estão aparecendo", destacou Santana.

Ele lembrou que no mês passado, três produtores do Pará levaram os primeiros lugares na premiação ocorrida em Ilhéus de melhor amêndoa do Brasil. " Esse é um marco divisório na preparação de amêndoa de qualidade, pois a partir daí, os produtores que têm interesse em conseguir maior valor na sua amêndoa irão fazer um preparo de qualidade do seu produto visando alcançar os melhores preços no mercado ", previu o coordenador do Procacau.