Produtores do Pará vencem concurso Nacional de Cacau Especial do País

Produtores do Estado do Pará conquistaram os três primeiros lugares durante a final do III Concurso Nacional de Qualidade de Cacau Especial do Brasil – Sustentabilidade e Qualidade. Na categoria blend(mistura), Robson Brogni, ficou em primeiro lugar, enquanto Hélia Moura conquistou a segunda colocação - os dois são de Medicilândia. O terceiro lugar foi para João Rios, de Novo Repartimento e José Renato Preuss, de Brasil Novo, que empataram na competição.

O Pará já havia conseguido se destacar classificando o maior número de produtores na categoria “blend” (mistura): nove, dos 12 finalistas, eram do Estado, enquanto os outros dois eram da Bahia. Dois candidatos na categoria "varietal" também saíram de território paraense (Uruará e Medicilândia). Porém, os dois primeiros lugares nesta categoria ficaram com os produtores da Bahia: Vale do Juliana Fruticultura Ltda(2º) e Cláudia Calmon de Sá (1º). A terceira colocação foi do agricultor de Rondônia, Mauro César Tauffer.

Durante a solenidade realizada no Resort Cana Brava, o agricultor João Evangelista, recebeu uma placa em homenagem a sua indicação ao Cocoa of Excellence - premiação que ocorrerá em dezembro, em Paris, na França e a qual está concorrendo entre as 50 melhores do mundo. Já o agricultor Francisco Cruz recebeu um certificado em reconhecimento à conquista de melhor amêndoa do cacau do Brasil, ano passado, conforme avaliação do Centro de Inovação do Cacau (CIC). Os dois são de Novo Repartimento.

“Não é fácil; é um trabalho árduo. Agradecemos nossa cooperativa pelo reconhecimento; agradecemos também pela parceria com o Governo do Estado, através da Sedap, por nos oferecer essa oportunidade de estarmos aqui”, declarou a produtora Hélia Moura.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), foi um dos patrocinadores da programação, realizada pelo Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial e organizado pelo CIC e pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).

Para o coordenador do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Cacauicultura (Procacau), Ivaldo Santana, o evento é importante para a melhoria da qualidade do cacau do Brasil, em especial do Pará, pois o produtor acaba sendo incentivado para produzir a melhor amêndoa possível, que passa pelo crivo dos mais renomados especialistas do país. “O produtor sabe que pode concorrer e ser premiado; ele vem com aquela expectativa de concorrer e vencer o concurso. Durante o ano, eles procuram trabalhar melhor a qualidade da sua amêndoa, fazendo aquele processo primário de beneficiamento com qualidade, buscando não só competir para vencer o concurso, mas buscando trabalhar as suas amêndoas, assim elas alcançam preços muito melhores no mercado nacional e até internacional”, avaliou Santana.

Confira a listagem com os nomes dos vencedores

Categoria Blend

1° lugar - Robson Brogni de Medicilândia- Pará

2º lugar – Hélia Moura de Medicilândia – Pará

3° lugar – João Rios de Novo Repartimento – Pará e José Renato Preuss – de Brasil Novo – Pará

Categoria Varietal

1° lugar – Cláudia Calmon de Sá- Bahia

2º lugar - Vale do Juliana Fruticultura Ltda – Bahia

3º lugar – Mauro Cesar Tauffer - Rondônia.

* Texto de Rose Barbosa / Ascom Sedap