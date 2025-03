Confira quais alimentos da cesta básica têm isenção ou redução de ICMS no Pará

O Estado do Pará concede medidas para reduzir a carga tributária de 55 produtos da cesta básica, aplicando uma alíquota reduzida de 3% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ou isenção total do tributo.

Alguns produtos agrícolas, como arroz, feijão, ovos, hortifrutícolas em estado natural e derivados de suinocultura, ovinocultura, caprinocultura, cunicultura e ranicultura, são totalmente isentos do imposto na primeira operação, ou seja, na saída do produtor.

De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), o crédito presumido que garante o pagamento da alíquota reduzida está em vigor há anos e foi renovado em 2023 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). A alíquota regular de ICMS no Pará é de 19%, mas o estado tem buscado corrigir distorções na legislação para garantir a redução do imposto em produtos alimentícios essenciais.

“O Pará já concede estes benefícios para alimentos há bastante tempo. Diminuímos o benefício referente às bebidas alcoólicas e aumentamos os itens da cesta básica. Feijão e arroz são isentos de ICMS na primeira operação e nas demais operações têm carga tributária de 3%”, explicou o secretário da Fazenda do Pará, René Sousa Júnior.

No caso de produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino em estabelecimentos com Regime Tributário Diferenciado (RTD), a carga tributária é reduzida para 1,8%. Já carnes desossadas, moídas, maturadas, temperadas, cozidas, defumadas e outros derivados da verticalização industrial de carne têm alíquota de 1%.

Produtos com Redução ou Isenção Tributária no Pará

Alíquota de 3% (Cesta Básica):

Arroz

Feijão

Chocolate em pó

Farinha de mandioca

Farinha de milho ou fubá

Sal de cozinha

Vinagre

Sabões, desinfetantes e sanitizantes em pó

Leite em pó

Farinha láctea

Leite modificado para alimentação infantil

Preparações para alimentação infantil

Leite "longa vida" (UHT)

Margarina e creme vegetal

Óleo de soja refinado

Óleo de algodão refinado

Salsicha e linguiça

Salsicha em lata

Mortadela

Sardinha em conserva

Carnes bovina, ovina e bufalina salgadas, secas ou desidratadas

Carnes bovina, ovina e bufalina frescas, refrigeradas ou congeladas

Carnes de aves

Carnes de suínos

Café torrado e moído

Açúcar refinado

Açúcar refinado com aromatizante ou corante

Açúcar cristal

Açúcar cristal com aromatizante ou corante

Sabão em barra

Composto lácteo

Detergentes em pó

Álcool em gel

Luvas médicas

Máscaras médicas

Hipoclorito de sódio 5%

Álcool 70%

Sabonetes em barra

Sabonetes líquidos

Água sanitária e alvejantes

Charque

Sabões, desinfetantes e sanitizantes líquidos

Alíquota de 1,8%:

Produtos comestíveis do abate de gado bovino com RTD

Alíquota de 1%:

Carne desossada, moída, maturada, temperada, defumada, marinada e derivados

Isenção de ICMS:

Arroz (saída do produtor)

Feijão (saída do produtor)

Ovos

Produtos suínos, ovinos, caprinos, cunícolas, ranícolas

Hortifrutícolas em estado natural

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)