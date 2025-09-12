Capa Jornal Amazônia
Pará amplia produção de grãos e atinge 7 milhões de toneladas na safra 24/25

Área produtiva no estado subiu de 1,89 milhão de hectares em 2023/24 para 2 milhões em 2024/25, uma alta de 6,7%

O Liberal
fonte

Soja continua como o grão mais cultivado no estado, com alta de 9,9% (CNA/Wenderson Araujo/Trilux)

Com aumento da área plantada e da produtividade por hectare, o Pará deve alcançar 7 milhões de toneladas de grãos na safra 2024/2025, crescimento de 13,5% em relação ao ciclo anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12) no 12º Levantamento da Safra de Grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A área produtiva no estado subiu de 1,89 milhão de hectares em 2023/24 para 2 milhões em 2024/25, uma alta de 6,7%. Já a produtividade por hectare passou de 3.272 quilos para 3.480 quilos, avanço de 6,3%.

Ainda de acordo com o levantamento, soja continua como o grão mais cultivado no estado, com alta de 9,9%, passando de 4,09 milhões para 4,49 milhões de toneladas. Em seguida aparece o milho, que registrou o maior salto: de 1,75 milhão para 2,15 milhões de toneladas, avanço de 22,4%.

Outro destaque foi o sorgo, cuja produção cresceu 30%, saindo de 161,2 mil toneladas para 209,5 mil toneladas na atual safra.

Safra nacional de grãos bate recorde

No cenário nacional, a produção de grãos em 2024/25 foi estimada em 350,2 milhões de toneladas, um novo recorde histórico. O resultado supera em 16,3% a safra anterior e em 7,9% o recorde de 2022/23. Segundo o presidente da Conab, Edegar Pretto, a marca reflete não apenas a força da soja e do milho, mas também o papel dos pequenos e médios agricultores na produção de arroz e feijão. “Voltamos a fazer estoques públicos depois de mais de uma década, o que fortalece a Conab como instrumento essencial para combater a fome”, afirmou.

Palavras-chave

safra de grãos

conab
Economia
.
