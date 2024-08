Pará adere ao Programa Acredita no Primeiro Passo para impulsionar microempreendedores

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, formalizaram a adesão do Pará ao programa federal Acredita no Primeiro Passo. Durante a cerimônia, nesta segunda-feira (19/08), no Palácio dos Despachos em Belém, também foram assinados os primeiros contratos para beneficiários paraenses do CadÚnico, que agora integram o programa.

Acredita no Primeiro Passo é uma iniciativa do Governo Federal que visa combater a exclusão social e aumentar a renda das famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) por meio da valorização do trabalho e do empreendedorismo. O programa oferece financiamento, qualificação e consultoria para empreendedores de pequeno porte.

O governador Helder Barbalho destacou a importância da iniciativa para os segmentos mais vulneráveis da sociedade, especialmente no Pará, onde mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas no CadÚnico. Ele ressaltou a relevância de priorizar políticas públicas que atendam àqueles que mais precisam.

Helder Barbalho também enfatizou que o fortalecimento do empreendedorismo, especialmente entre micro e pequenos empreendedores, é essencial. "Quando facilitamos o crédito e o acesso à renda, você não oferta apenas o recurso, mas geramos um desenvolvimento pessoal e familiar que estimula que as pessoas possam dar valor às suas vocações e promovam uma rede de repercussão a partir da base mais importante da geração de emprego de renda, que são os pequenos e micro empreendedores”, completou Helder.

Ministro destaca taxas menores e menos buracracia no programa

O ministro Wellington Dias explicou que o programa oferece crédito com taxas de juros diferenciadas e menos burocráticas para pequenos empreendedores, com o objetivo de promover o crescimento da renda e valorizar as habilidades empreendedoras dos beneficiários do CadÚnico. “Estamos hoje em Belém trabalhando mais uma parceria, além da geração de empregos, uma aposta no empreendedorismo rural e urbano. O maior problema do pequeno empreendedor é não ter um avalista. Não tem um bem pra dar de garantia. E o presidente Lula criou um fundo garantidor federal que está autorizado no patamar de três bilhões de reais, que permite a sustentação do programa”, explicou o ministro.

Dias também destacou a parceria com o Banco do Pará (Banpará) e o Banco da Amazônia (Basa), que serão os responsáveis por operacionalizar o programa no estado. Os interessados em participar devem procurar diretamente essas instituições.

Ruth Mello, presidente do Banpará, comentou sobre a importância da participação social e a ampla presença do banco em todas as regiões do Pará, afirmando que a instituição está preparada para apoiar ainda mais a população paraense. “Para o Banco é uma honra participar porque a partir de agora nós temos condições de auxiliar muito mais a população paraense”, disse.

Durante o evento, o Governo do Pará e o Banco da Amazônia (Basa) também assinaram um protocolo de intenções para fomentar o desenvolvimento sustentável no estado. Simbolicamente, Carteiras de Trabalho foram entregues a novos empregados, resultado de programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).