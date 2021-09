Pará: 50 mil ainda não entregaram Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

Das 95.588 Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR-2021) que são esperadas pela Receita Federal no Pará, mais de 43 mil já foram entreguem. Porém, ainda faltam mais de 50 mil. O prazo termina no próximo dia 30 de setembro. São obrigadas a apresentar a Declaração pessoas e empresas que são proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título do imóvel rural. O contribuinte deve cadastrar as informações por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR, disponibilizado na página da Receita Federal http://www.gov.br/receitafederal e transmiti-la pela Internet.

Em todo o País, 3.5 milhões de declarações já foram entregues. O prazo começou a contar no dia 16 de agosto. Quem não prestar contas com o leão pagará multa de 1% ao mês, calculada sobre o valor do imposto devido. De acordo com informações da Receita Federal ao Grupo Liberal, em toda a 2ª Região Fiscal, que abrange os estados do Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima, a expectativa é receber 257.709 declarações do ITR, cerca de quatro mil a mais do que o número de declarações geradas em 2020.

Quem perdeu a posse ou o direito de propriedade do imóvel a partir de 1º de janeiro de 2021 também tem que declarar o ITR.

O valor do imposto pode ser pago em até 4 (quatro) quotas iguais, mensais e sucessivas, sendo que nenhuma quota pode ter valor inferior a R$ 50,00. O imposto de valor inferior a R$ 100,00 deve ser pago em quota única e a quota única ou a 1ª quota deve ser paga até o último dia do prazo para a apresentação da DITR.

A Receita Federal informou que diversas instituições de Ensino Superior possuem o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) em parceria com o órgão e estão prestando orientações para o preenchimento e entrega da DITR, de forma virtual e gratuita para a sociedade.